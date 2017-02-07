قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا محمد فرهادي ان الانجازات العلمية والتقنية التي تحققت في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية مدعاة للفخر والاعتزاز.

واشار فرهادي الى النمو الاكاديمي والعلمي في ايران، مبينا ان عدد طلاب الجامعات ارتفع بنسبة 122 بالمئة منذ انتصار الثورة الاسلامية في العام 1979 وحتى اليوم بحيث بلغ 700 الف طالب؛ فيما شهد اجمالي عدد الطلاب في مرحلة الدكتوراه زيادة بنسبة 91 بالمئة مقارنة بالسنوات الاولى لفترة مابعد الثورة.

وفي السياق نفسه، نوه وزير العلوم الى حضور 22 الف طالب اجنبي في الجامعات الايرانية ؛ مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الطاقات المتوفرة لملئ الفراغ في جامعات البلاد.

واكد فرهادي على اهداف وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية للنهوض بالمستوى العلمي للجامعات الايرانية؛ مشيرا الى تعاقد الوزارة مع بعض الجامعات الشهيرة العالمية واقامة دورات اكاديمية مشتركة في هذا الخصوص.

ونوه فرهادي الى التفوق العلمي للجمهورية الاسلامية في المنطقة والعالم، قائلا انه وفقا للاحصائيات العلمية المعتمدة فقد حازت ايران على المرتبة (العلمية) الاولى في المنطقة والمرتبة الـ 16 في العالم؛ ومن حيث انتاج العلم فهي تنافس 25 بلدا في العالم.