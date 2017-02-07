وذكرت وكالة رويترز أن ميركل باتت بذلك مرشحة الائتلاف الحاكم لشغل المنصب المذكور.

وسيقدم رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" رئيس الوزراء البافاري هورست سيهوفر مع ميركل استراتيجية الحملة الانتخابية الاثنين 6 فبراير/شباط .

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات البرلمان الألماني ( بوندستاغ) ستجري في سبتمبر/ أيلول 2017. وبعد ذلك، سيتم تشكيل حكومة جديدة وانتخاب المستشار الألماني.

وكانت الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن أنغيلا ميركل التي تعتبر رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ستكون المرشح المشترك للائتلاف الحاكم للمنافسة على منصب المستشار الفيدرالي.

*محكمة ألمانية تنظر دعوى لاجئ سوري ضد فيسبوك

في سياق آخر تعقد محكمة ألمانية يوم الاثنين أولى جلساتها لنظر دعوى قضائية رفعها لاجئ سوري على فيسبوك بعد أن رفض موقع التواصل الاجتماعي حذف كل التدوينات التي تربط بينه وبين جرائم وهجمات لمتشددين.

وتشمل التدوينات صورة لأنس موداماني (19 عاما) من دمشق وهو يصور نفسه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سبتمبر أيلول 2015 في مأوى للاجئين في حي سبانداو في برلين.

ونشرت صورة أنس بعد ذلك على حسابات مجهولة على فيسبوك إلى جانب تدوينات تزعم أنه مسؤول عن تفجير مطار بروكسل في مارس آذار 2016 وإضرام ستة مهاجرين النار في رجل مشرد في ديسمبر كانون الأول في محطة لمترو الأنفاق في برلين.

وتحظى القضية بمتابعة كبيرة في حين تعد ألمانيا - التي تنتقد بشدة فيسبوك - تشريعا يجبر الموقع على حذف "خطاب الكراهية" من صفحاته خلال 24 ساعة وإلا واجه غرامات.

وقال موداماني لرويترز في اتصال هاتفي من فورتسبرج: بعض الأشخاص يحاولون الإضرار بسمعة اللاجئين مثلي ويستخدمون فيسبوك لنشر الكراهية ضدنا.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إن الشركة حذفت بالفعل تدوينتين مسيئتين أبلغ عنهما محامي موداماني لكن لا يمكنها ببساطة وقف كل المحتوى المتعلق بالصور. وأضاف المتحدث أن الشركة مستعدة لمناقشة كل حالة على حدة.

وتابع المتحدث: قمنا بالفعل على وجه السرعة بوقف إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي أبلغ عنه بدقة الممثلون القانونيون عن السيد موداماني لذلك لا نعتقد أن من الضروري اتخاذ إجراء قانوني أو أنه أنجع الطرق لحل هذا الموقف.

وأضاف: سنستمر في الاستجابة لممثلي السيد موداماني فيما يتعلق بأي محتوى آخر يثير قلقهم.

وقال محامي موداماني لإذاعة ار.بي.بي-إنفوراديو إن القيود التي تفرضها شركة فيسبوك على المحتوى غير متسقة.