إقامة مراسم اربعينية الشيخ رفسنجاني الاسبوع القادم ستقام مراسم اربعينية رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني يوم الخميس من الاسبوع المقبل المصادف 16 شباط/ فبراير الجاري.