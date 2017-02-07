  • الثلاثاء ١٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186706 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: محليات  
إقامة مراسم اربعينية الشيخ رفسنجاني الاسبوع القادم

إقامة مراسم اربعينية الشيخ رفسنجاني الاسبوع القادم

ستقام مراسم اربعينية رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني يوم الخميس من الاسبوع المقبل المصادف 16 شباط/ فبراير الجاري.

وتقام مراسم اربعينية الراحل هاشمي رفسنجاني عند مثواه في المرقد الطاهر للامام الخميني(رض) في مقبرة "بهشت زهراء /جنة الزهراء (ع)/" جنوب العاصمة طهران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2271 sec