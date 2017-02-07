|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 186706
|تاريخ النشر: شباط 06, 2017
|الوقت: 18:56
|الاقسام: محليات
|
إقامة مراسم اربعينية الشيخ رفسنجاني الاسبوع القادم
ستقام مراسم اربعينية رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني يوم الخميس من الاسبوع المقبل المصادف 16 شباط/ فبراير الجاري.
وتقام مراسم اربعينية الراحل هاشمي رفسنجاني عند مثواه في المرقد الطاهر للامام الخميني(رض) في مقبرة "بهشت زهراء /جنة الزهراء (ع)/" جنوب العاصمة طهران.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر