أكد آمر جامعة الامام الحسين (عليه السلام) التابعة لحرس الثورة الاسلامية، انه تم كشف 160 مؤسسة في اميركا واوروبا تعمل على استراتيجيات التغلغل في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعلى هامش الملتقى الاول لنظام السلطة والتغلغل، قال العميد محمد رضا حسني آهنكر: ان النظام الاستكباري أعد مخططا شاملا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد فشل تهديداته في تحقيق النتيجة من قبيل الحرب المفروضة والعقوبات.

وأوضح ان الاستكبار يعكف على التخطيط في المجالات الثقافية والفكرية والسياسية، وقد سعى لتنفيذ هذه المخططات في إطار التغلغل الذي يعد استراتيجيته الرئيسية لتحقيق مآربه.

وصرح: ان الجامعات وغرف الفكر ومختلف اللوبيات الصهيونية من امثال ايباك، والكارتلات الصناعية والاحزاب السياسية ووسائل اعلامهم، منشغلة بصناعة القرارات، وجميعها يتم الاشراف عليها من قبل مجلس الامن القومي بقيادة الرئيس الاميركي.. انهم يحاولون التغلغل في ايران بأساليب الدبلوماسية.

وأوضح العميد حسني اهنكر انه تم كشف قرابة 160 مؤسسة في اميركا واوروبا تعمل على تنفيذ عمليات التغلغل، لافتا الى ان مواجهة هذا التوجه، يتمثل في مسار معقد ومن الضروري ان تقوم جامعاتنا ومراكزنا العلمية برصد هذا الموضوع في إطار الجبهة الثقافة للثورة الاسلامية، وأن تبادر لإعداد خطة شاملة لمواجهة هذه المخططات.