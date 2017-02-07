  • الثلاثاء ١٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186705 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 18:48 الاقسام: محليات  
قائد عسكري يكشف عن 160 مؤسسة غربية تعمل على التغلغل في البلاد

قائد عسكري يكشف عن 160 مؤسسة غربية تعمل على التغلغل في البلاد

أكد آمر جامعة الامام الحسين (عليه السلام) التابعة لحرس الثورة الاسلامية، انه تم كشف 160 مؤسسة في اميركا واوروبا تعمل على استراتيجيات التغلغل في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعلى هامش الملتقى الاول لنظام السلطة والتغلغل، قال العميد محمد رضا حسني آهنكر: ان النظام الاستكباري أعد مخططا شاملا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد  فشل تهديداته في تحقيق النتيجة من قبيل الحرب المفروضة والعقوبات.

وأوضح ان الاستكبار يعكف على التخطيط في المجالات الثقافية والفكرية والسياسية، وقد سعى لتنفيذ هذه المخططات في إطار التغلغل الذي يعد استراتيجيته الرئيسية لتحقيق مآربه.

وصرح: ان الجامعات وغرف الفكر ومختلف اللوبيات الصهيونية من امثال ايباك، والكارتلات الصناعية والاحزاب السياسية ووسائل اعلامهم، منشغلة بصناعة القرارات، وجميعها يتم الاشراف عليها من قبل مجلس الامن القومي بقيادة الرئيس الاميركي.. انهم يحاولون التغلغل في ايران بأساليب الدبلوماسية.

وأوضح العميد حسني اهنكر انه تم كشف قرابة 160 مؤسسة في اميركا واوروبا تعمل على تنفيذ عمليات التغلغل، لافتا الى ان مواجهة هذا التوجه، يتمثل في مسار معقد ومن الضروري ان تقوم جامعاتنا ومراكزنا العلمية برصد هذا الموضوع في إطار الجبهة الثقافة للثورة الاسلامية، وأن تبادر لإعداد خطة شاملة لمواجهة هذه المخططات.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0716 sec