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رقم الخبر: 186704 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
نهاونديان: المؤسسات المعرفية هي محرك التنمية الاقتصادية بالبلاد

نهاونديان: المؤسسات المعرفية هي محرك التنمية الاقتصادية بالبلاد

اعتبر رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمد نهاونديان المؤسسات المعرفية بانها محرك التنمية الاقتصادية بالبلاد وقال ان الحكومة تعد المؤسسات المعرفية بانها القلب النابض للتنمية الاقتصادية ومحركها.

وخلال كلمته خلال مراسم ازاحة الستار عن انجازات ومكاسب المؤسسات المعرفية اكد نهاونديان عزم الحكومة على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية ونوه الى ان التركيز سيكون على الاقتصاد المعرفي واضاف ان الحكومة قامت بتفعيل احد عشر مشروع قانون فيما يتعلق بتامين المصادر المالية لصندوق الابداع والازدهار كانت مجمدة منذ عدة اعوام.

واكد ضرورة التنسيق بين الوحدات المعنية بالانشطة الاقتصادية والتجارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسات البحثية وقال يجب بلورة تنسيق هادف بين الجامعات والقطاع الصناعي والمؤسسات التنموية والبنوك والمؤسسات المالية واللجان الاقتصادية العامة بالبلاد.

واعرب عن امله في ان يسهم الحد من الروتين الزائدة بتوفير الظروف المناسبة لخلق اجواء عمل مناسبة لاسيما على صعيد المؤسسات المعرفية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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