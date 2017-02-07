وحسب وكالة "سبأ" سلم وزير الخارجية اليمني القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى اليمن رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تتعلق بآخر مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والمتمثلة بالتحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والاعتداءات التي تقوم بها قوات التحالف السعودي في المناطق الساحلية اليمنية.

وخلال اللقاء قال الوزير شرف " إن اليمن على إدراك تام بالمخططات التي تستهدف جر المنطقة إلى مزيد من الصراع وتصعيد العدوان وأنه وفي الوقت الذي تمد حكومة الإنقاذ الوطني يدها للسلام الذي يفضي إلى إنهاء العدوان السعودي، ورفع الحصار واستئناف التسوية السياسية السلمية فإنها على استعداد للدفاع عن البلاد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وجدد وزير الخارجية التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب والنأي بالمنطقة عن أي صراع دولي.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في اليمن على موقف إيران الداعي إلى الحل السلمي في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.