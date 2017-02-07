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رقم الخبر: 186703 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
طهران تؤكد موقفها الداعي إلى الحل السلمي ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني
خلال لقاء وزير الخارجية اليمني والقائم بالأعمال الايراني

طهران تؤكد موقفها الداعي إلى الحل السلمي ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني

التقى وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فرحات.

وحسب وكالة "سبأ" سلم وزير الخارجية اليمني القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى اليمن رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تتعلق بآخر مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والمتمثلة بالتحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والاعتداءات التي تقوم بها قوات التحالف السعودي في المناطق الساحلية اليمنية.

وخلال اللقاء قال الوزير شرف " إن اليمن على إدراك تام بالمخططات التي تستهدف جر المنطقة إلى مزيد من الصراع وتصعيد العدوان وأنه وفي الوقت الذي تمد حكومة الإنقاذ الوطني يدها للسلام الذي يفضي إلى إنهاء العدوان السعودي، ورفع الحصار واستئناف التسوية السياسية السلمية فإنها على استعداد للدفاع عن البلاد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وجدد وزير الخارجية التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب والنأي بالمنطقة عن أي صراع دولي.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في اليمن على موقف إيران الداعي إلى الحل السلمي في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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