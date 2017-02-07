اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ضرورة منع تدخل الدول الاخرى في شؤون المنطقة بما فيها العراق؛ مضيفا انه يمكن مساعدة الشعب العراقي بمنع التدخل الاجنبي في بلاده باستخدام علم الامم المتحدة.

جاءت تصريحات ولايتي هذه، خلال اللقاء مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى العراق يان كوبيش مساء الاحد.

وفيما اشار الى تاريخ العراق الذي رزح لسنوات طويلة تحت الحكم الديكتاتوري، دعا ولايتي الى الحفاظ على سلامة الاراضي العراقية، ومواجهة كافة المحاولات التي تهدف الى تقسيمه.

واردف، ان مصير الشعب العراقي يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار في دول المنطقة وعليه فإن الجمهورية الاسلامية تساعد الحكومة العراقية في سياق الاستقرار والدفاع عن الديمقراطية والتصدي للجماعات الارهابية التي تستهدفه.

واعرب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، عن اسفه لمعاناة شعوب المنطقة جراء تدخل ومخططات بعض الدول الاجنبية وحلفائها الرجعيين؛ مؤكدا ان الوقوف بوجه هذه القضايا رهن باستخدام آلية جديدة ومطلوب من الامم المتحدة ان تعزز جهودها في هذا السياق.

ونوه ولايتي الى دور ايران الفاعل في ارساء الاستقرار على صعيد المنطقة، قائلا ان ايران وقفت دائما الى جانب الشعوب الاقليمية المظلومة في مواجهة التيارات الارهابية وقامت بدورها في احلال السلام والاستقرار في دول المنطقة بمافيها العراق وسوريا.

من جانبه، اشاد المندوب الاممي الخاص الى العراق بالجهود الجادة للحكومة والشعب العراقي في مكافحة الارهاب.

واكد كوبيش ان دول المنطقة تحرص على توثيق التعامل مع العراق؛ وان الامين العام للامم المتحدة يهدف الى احلال السلام الدائم في هذا البلد.