افتتح في العاصمة الروسية، الاثنين، معرض منتجات (الحلال)، وسط مشاركة كبرى من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.

ويهدف المعرض إلى عرض جميع منتجات (الحلال)، التي تصنعها الشركات الروسية، للمستهلكين، والعمل على زيادة حصة الشركات الروسية في هذه السوق، وجعل صناعة (الحلال) جزءاً لا يتجزأ من صناعة الأغذية في روسيا.

وينعقد المعرض، الذي سيستمر إلى 10 فبراير/ شباط، بدعم من المجلس الروسي للمفتين، والإدارة الروحية لمسلمي روسيا.

وخلال المعرض، سيتبادل الخبراء والمشاركون المعلومات والآراء حول الاتجاهات في الأسواق المحلية والخارجية، وسبل زيادة صادرات منتجات (الحلال) إلى الدول الإسلامية، فضلاً عن بحث متطلبات المعايير الدولية لمنتجات (الحلال).

ويقدر عدد المسلمين في روسيا بحوالي 28 مليوناً، ويشكلون حوالي 20% من إجمالي تعداد السكان. ووفقاً لدراسة أجرتها وكالتا (تومسون رويترز) و(دينار ستاندرد)، فان حجم صناعة أغذية الحلال في روسيا سيتضاعف بحلول عام 2020 ليصل إلى 6ر2 مليار دولار.