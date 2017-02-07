هبطت البورصة السعودية مع انخفاض الأسهم بشكل عام يوم الاثنين، بينما دفعت التوترات السياسية سوق الأسهم الكويتية للتراجع، وارتفعت بورصتا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضاً 7ر0 في المئة مع تجاوز الأسهم الخاسرة لتلك التي حققت مكاسب بواقع 121 إلى 29. وتراجع سهم اتحاد عذيب للاتصالات 9ر3 في المئة. وقفز السهم الأسبوع الماضي بفعل أنباء عن صفقة لبيع جزء من شبكة أبراج الشركة إلى الاتصالات السعودية.

وتضرر أيضاً سهم نماء للكيماويات التي تسجل خسائر بفعل جني أرباح مكثف وهبط 7ر6 في المئة بعدما صعد بشكل كبير في أواخر الشهر الماضي مع أنباء عن خطة للتعافي.

وانخفض مؤشر سوق الكويت 3ر2 في المئة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد صعود البورصة 19 في المئة في يناير/ كانون الثاني. وتركز جزء كبير من عمليات البيع على الأسهم العقارية التي ارتفعت بشكل حاد أثناء صعود السوق. وهبط سهم أبيار للتطوير العقاري 5ر6 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 7ر0 في المئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 9ر3 في المئة بعد عدة جلسات من الهبوط. وارتفع سهم شعاع كابيتال 9ر1 في المئة. وقالت الشركة: إن مجلس إدارتها سيجتمع في 13 فبراير/ شباط لإقرار النتائج المالية السنوية ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي واحداً في المئة، مدعوماً بأداء قوي من أسهم البنوك. وصعد سهم بنك أبوظبي الوطني 1ر2 في المئة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 3ر0 في المئة رغم هبوط سهم صناعات قطر 1ر4 في المئة. وسجلت الشركة المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة انخفاضاً بلغ 63 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 230 مليون ريال (2ر63 مليون دولار)، مقابل متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز بربح قدره 7ر902 مليون ريال.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6ر0 في المئة مع ارتفاع سهم غلوبال تليكوم 5ر2 في المئة إلى 38ر7 جنيه مصري، مخترقاً نطاق تحركه الضيق على مدى الأسبوعين السابقين.