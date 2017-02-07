بحث المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد الإيرانية سعيد محمد زادة، خلال إستقباله السفير الأوزبكي لدى طهران بهادر عبدالله يف، سبل تطوير التعاون السككي وتوسيع نطاق نقل السلع بين البلدين.

وقال محمد زادة: ان شركة سكك الحديد الإيرانية تعتزم تطوير التعاون السككي مع أوزبكستان لتطوير قطاع النقل، مشيراً إلى أن طهران تخطط لفتح مكتب تمثيل للسكك الحديد الإيرانية في هذا البلد ونظراً لتعزيز التعاون السككي مع دول آسيا الوسطى إفتتاح المكتب من شأنه تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف المطلوبة في قطاع النقل.

من جانبه، أعلن مسؤول في شركة سكك الحديد الإيرانية أن إيران وفي إطار زيادة حجم صادراتها إلى دول المنطقة تستخدم عربات بعض الدول منها أوزبكستان وتركامانستان وطاجيكستان.