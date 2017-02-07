دعت رئيسة جمعية اليرموك التعاونية الإسكانية في بغداد، نجاة حسين الجبوري، الحكومة العراقية الى فتح آفاق التعاون والتبادل التعاوني في مختلف المجالات الإسكانية والإنتاجية والإستهلاكية مع الدول الفعالة التي تعتمد قطاعات التعاون أساس عملها.

وقالت الجبوري: ان (وفداً من جمهورية ايران الاسلامية يمثل شركة (إتكا التعاونية الايرانية) قد زار جمعية اليرموك ببغداد، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للتعاون للبحث في سبل التعاون الاسكاني بين جمعية اليرموك والجمعية الايرانية). وأضافت الجبوري: ان (العراق يحتاج الى خطوات اقتصادية متقدمة تفتح آفاق التعاون، الذي يسجل أساس بناء اقتصاد متين لأي دولة)، مشيرة الى أن (البلد لديه من أصحاب الخبرة والتجربة في العمل التعاوني بمجال إنشاء المجمعات السكنية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، والشاخصة أمام العيون في وسط العاصمة بغداد ومناطق أخرى).

من جانبه، قال رئيس الوفد الايراني: ان (تكاتف الجهود والسيطرة على مستويات الأسعار وضمان دخل ومعيشة مستقرة لكافة طبقات المجتمعات لشعوب المنطقة العربية والإسلامية يكون من خلال المنظمات التعاونية فيها). وأضاف خوش رو: ان (إيران تعتمد بشكل رئيس على النظام التعاوني للاستهلاك والإنتاج والاسكان)، مؤكداً مد يد العون للعراق لفتح علاقات متينة، مبيناً ان (جمعية اليرموك التعاونية تمثل نموذجاً فريداً متميزاً، واختيارها لتكون منطلق العمل المشترك الذي يأتي من نماذج أعمالها الحاضرة).