وقال هوشنغ فلاحتيان، في تصريح لوكالة أنباء فارس رداً على سؤاله حول زيارة الوفد العراقي ومباحثاته فيما يتعلق بوقف صادرات الكهرباء الايراني الى العراق: ان الوفد العراقي سيجري مباحثات مع الجانب الايراني، فان كانت المباحثات بناءة فسيجري استئناف تصدير الكهرباء الايراني الى العراق خلال الأسابيع القادمة.

وكانت ايران قد علقت تصدير الكهرباء الى العراق بسبب الديون الكبيرة في ذمة الجانب العراقي والبالغة 2ر1 مليار دولار. وأعلن مسؤولو وزارة الطاقة عن استعداد ايران لتقسيط الديون التي هي بذمة العراق.