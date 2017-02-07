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رقم الخبر: 186695 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
وفد عراقي في طهران للتباحث حول إستئناف صادرات الكهرباء

وفد عراقي في طهران للتباحث حول إستئناف صادرات الكهرباء

أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة، ان وفداً عراقياً يزور طهران للتباحث حول استئناف صادرات الكهرباء الايرانية للعراق.

وقال هوشنغ فلاحتيان، في تصريح لوكالة أنباء فارس رداً على سؤاله حول زيارة الوفد العراقي ومباحثاته فيما يتعلق بوقف صادرات الكهرباء الايراني الى العراق: ان الوفد العراقي سيجري مباحثات مع الجانب الايراني، فان كانت المباحثات بناءة فسيجري استئناف تصدير الكهرباء الايراني الى العراق خلال الأسابيع القادمة.

وكانت ايران قد علقت تصدير الكهرباء الى العراق بسبب الديون الكبيرة في ذمة الجانب العراقي والبالغة 2ر1 مليار دولار. وأعلن مسؤولو وزارة الطاقة عن استعداد ايران لتقسيط الديون التي هي بذمة العراق.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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