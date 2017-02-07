وقال كرباسيان، في تصريح لوسائل الإعلام في مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان (غرب البلاد) يوم الأحد: ان منع بيع المواد المنجمية الأولية كان من إنجازات الحكومة الحالية. وأضاف: على الرغم من جميع المشكلات التي واجهت اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة استطاعت من السيطرة على التضخم وتقليله.

وتابع كرباسيان: ان إحدى خطط الحكومة الحالية هو الحيلولة دون تصدير المواد المنجمية الأولية حيث تكللت بالنجاح، في حين تم تصدير 23 مليون طن من حجر الحديد الخام عام 2013، حيث تحقق التوازن في الوقت الحاضر. وتابع: نسعى حتى العام القادم منع بيع المواد الأولية.

وأعلن كرباسيان استعداد الوزارة لإنشاء مصنع لمعالجة الأحجار في محافظة لرستان، مضيفاً: اذا أقدم القطاع الخاص على تأسيس مصنع لمعالجة الأحجار في محافظة لرستان، فان الحكومة على استعداد لتمويل 49 بالمائة من هذا المشروع. وأشار الى أن المواد المنجمية تمثل 35 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، وهذا يدل على أن قطاع المناجم تشكل حصة كبيرة في صادرات ايران.

تجدر الإشارة الى أنه تم عصر يوم الأحد الماضي، وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج الكلس الصناعي المتبلور في قضاء بلدختر التابعة لمحافظة لرستان، ويستغرق تشييده نحو ثلاث سنوات.

وقال مساعد وزير الصناعة، أثناء مراسم وضع حجر الأساس لتشييد المصنع: انه سيتم توفير 150 فرصة عمل مباشرة وستبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف طن سنوياً. وأضاف: ان أحد المشاريع الأهم على صعيد تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم في محافظة لرستان تتمثل بتشييد مصنع الكلس الصناعي المتبلور في قضاء بلدختر وذلك في سياق الحد من تصدير المواد الخام والاستفادة من النعم الالهية في المحافظة. وتابع: ان منتج المصنع يستخدم في قطاعي إنتاج الصلب والنحاس.