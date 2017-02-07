وتستهدف مجموعة العمل المشكّلة التي باشرت مهامها، توطيد العلاقات بين التجار والشركات الايرانية مع الجانب العراقي، والتعاون مع المناطق الحرة التجارية والاقتصادية في ايران والعراق وتسهيل الإجراءات الجمركية، واستخدام الأدوات المالية الحديثة مثل شهادات إيداع السلع والإشراف على نظام التخزين في المناطق الحرة، وأخيراً تنمية وتسهيل صادرات البضائع الايرانية الى العراق.

وبتأسيس مجموعة العمل، يكون قد توفرت مقدمة المفاوضات والإجراءات اللازمة لافتتاح فرع لبورصة السلع في العراق، بهدف تصدير المنتجات الصناعية والتعدينية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية والغذائية والزراعية.

واختير مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية ببورصة السلع الايرانية محمد حسني سعدي، أميناً عاماً لمجموعة العمل التي تضم كبار المدراء والمساعدين بالبورصة.