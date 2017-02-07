وقدمت دائرة الجمارك الايرانية، في وقت سابق، طلباً عبر السفير الايراني في بروكسل الى الأمين العام لمنظمة الجمارك الدولية للالتحاق الى إتفاقية اسطنبول، كما أبلغ رئيس دائرة الجمارك الايرانية، مسعود كرباسيان، المنظمة الدولية بشكل رسمي عن إلتحاق الجمهورية الاسلامية الى الاتفاقية.

وعليه، سيتسنى للمصدرين والتجار ورجال الأعمال والجمارك في ايران الاستفادة من كافة المزايا المدرجة فيها وخاصة بشأن ترانزيت البضائع.