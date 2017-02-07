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رقم الخبر: 186692 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
الجمرك الإيراني يلتحق بإتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت

الجمرك الإيراني يلتحق بإتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت

أبلغت منظمة الجمارك العالمية (WCO) الدول الأعضاء في (اتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت) بشكل رسمي عن إلتحاق الجمهورية الاسلامية بهذه الاتفاقية.

وقدمت دائرة الجمارك الايرانية، في وقت سابق، طلباً عبر السفير الايراني في بروكسل الى الأمين العام لمنظمة الجمارك الدولية للالتحاق الى إتفاقية اسطنبول، كما أبلغ رئيس دائرة الجمارك الايرانية، مسعود كرباسيان، المنظمة الدولية بشكل رسمي عن إلتحاق الجمهورية الاسلامية الى الاتفاقية.

وعليه، سيتسنى للمصدرين والتجار ورجال الأعمال والجمارك في ايران الاستفادة من كافة المزايا المدرجة فيها وخاصة بشأن ترانزيت البضائع.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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