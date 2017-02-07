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رقم الخبر: 186691 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير الصناعة: إرتفاع صادرات المواد التعدينية بنسبة 50%

مساعد وزير الصناعة: إرتفاع صادرات المواد التعدينية بنسبة 50%

أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، جعفر سرقيني، عن إرتفاع حجم صادرات المواد التعدينية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الإيرانية الجارية (بدأت في 20 آذار/ مارس) بنسبة 50 بالمائة.

وفي مقابلة مع (إرنا) يوم الأحد، قال سرقيني: لقد تم تصدير ما قيمته 750 مليون دولار من مواد التعدين، مشيراً إلى أن مجموع صادرات مواد التعدين والصناعات التعدينية بلغ خلال هذه المدة 5 مليارات دولار أي بمعدل نمو بلغ 16 بالمئة عن المدة المشابهة من العام الماضي.

وأشار سرقيني إلى أن إزدهار المناجم يرتبط بشكل مباشر بإزدهار صناعات المناجم، وقال: إن سياسة الحكومة الحالية تسعى ليس إلى تصدير المعادن الخام فحسب، بل إلى تعزيز قسم الصناعات التعدينية. كما أشار إلى تدشين 30 وحدة صناعية وتعدينية حتى نهاية العام الجاري وذلك في إطار سياسة الإقتصاد المقاوم، مشيراً إلى القوانين التي أقرت بهدف تحديث المعدات والأجهزة التعدينية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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