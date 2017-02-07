صرح السفير الإيراني في بكين، علي أصغر خاجي، أن التبادلات التجارية بين إيران والصين وصلت إلى أقصى درجاتها على طول تاريخ العلاقات الاقتصادية للبلدين في عام 2016، معتبراً الصين أول شريك تجاري وأكبر زبون للنفط والسلع غير النفطية لإيران في العالم.

وقال السفير خاجي، في حوار مع مراسل (إرنا): ان التبادل التجاري بين البلدين ارتفع عام 2016 مقارنة بعام 2015 وبلغ 24ر31 مليار دولار. وأوضح أن الصين اشترت أكثر من 29ر31 مليون طن من النفط بقيمة 35ر9 مليار دولار من إيران في العام الماضي. وأضاف: ان إيران قامت بتصدير خمسة ملايين طن من المنتوجات البتروكيمياوية بقيمة 13ر3 مليار دولار إلى الصين في السنة الماضية وتشكل هذه المنتوجات 15ر21 بالمائة من كل الصادرات الإيرانية إلى الصين.

وتابع السفير الإيراني في الصين: ان إيران قامت بتصدير 4ر14 طن من خام الحديد بقيمة 809 ملايين دولار إلى الصين عام 2016، والصادرات في هذا القطاع سجلت زيادة بمعدل 116 مليون دولار مقارنة مع عام 2015.

وقال خاجي: ان الصين كانت أكبر مستوردة للسلع غير النفطية الإيرانية عام 2016، وسجل التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نمواً ملفتاً، وشكلت السلع غير النفطية 8ر36 من كل صادرات ايران للصين، وقامت إيران في هذه السنة بتصدير أكثر من 86ر23 مليون طن من السلع بقيمة 46ر5 مليار دولار ليسجل نمواً بمعدل 52ر11 بالمقارنة مع السنة الماضية.

وصرح سفير إيران في بكين، بأن حسب الإحصائيات الموجودة والتي تؤيدها الصين، فقد انخفضت قيمة واردات بلدنا من الصين في عام 2016 بمعدل 8ر7 مقارنة بعام 2015.

وأشار خاجي إلى المشاريع المشتركة والتعاون بين إيران والصين في مختلف القطاعات الاقتصادية، قائلاً: حالياً يجري التعاون في مختلف قطاعات النفط، وقامت شركة (سي.ان.بي سي) الصينية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع آزادكان الشمالي، كما تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع يادآوران من قبل شركة ساينوبك للنفط والغاز الصينية.