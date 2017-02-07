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رقم الخبر: 186689 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول إيراني: ليس بوسع الشركات الأميركية المشاركة في المناقصات النفطية

مسؤول إيراني: ليس بوسع الشركات الأميركية المشاركة في المناقصات النفطية

قال مساعد وزير النفط للشؤون الدولية: ان الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد ايران لم يؤثر على الشركات النفطية الأوروبية والآسيوية ولا تزال هذه الشركات تدعو الى التعاون مع ايران، مشيراً الى أن الحظر الأخير الذي فرضته الإدارة الأميركية على ايران يمنع شركات النفط الأميركية من المشاركة في مناقصات النفط الايرانية.

ونوه أميرحسين زماني نيا، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أنه وفقاً للحظر الذي فرضته الإدارة الأميركية على ايران، فان شركات النفط الأميركية لا تستطيع المشاركة في المناقصات التي تجريها وزارة النفط الايرانية. ولفت الى أن ايران لم تضع أية قيود لمشاركة هذه الشركات في المشاريع النفطية الايرانية، غير أن الشركات الأميركية لن يكون بمقدورها المشاركة في هذه المشاريع.

وفيما أشار الى وجود بطؤ في العمل في البلاد، أعرب عن أمله بحدوث تحولات إيجابية والازدهار في صناعة النفط الايرانية في غضون الشهرين القادمين. وذكر أن عدداً من الشركات الدولية عقدت مباحثات مع الجانب الايراني بعد التوقيع على الاتفاق النووي وقد انتهت بعض هذه المباحثات الى إبرام اتفاق بين الجانبين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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