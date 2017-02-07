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رقم الخبر: 186687 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: منوعات  
مطار للحيوانات!

مطار للحيوانات!

لطالما شكل نقل الحيوانات أثناء الرحلات الجوية عبئا على أصحابها والمسافرين الآخرين، وهو الأمر الذي سعى مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأميركية إلى إيجاد حل له.

ووفق ما أوردت صحيفة (واشنطن بوست)، فقد افتتح المطار أول صالة مخصصة فقط للحيوانات، تقدم خدمة متكاملة على مدار الساعة.

والصالة الجديدة تقع في مبنى الشحن بالمطار على مساحة 178 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 65 مليون دولار، حسب ما أضافت الصحيفة الأميركية.

ويقول المسؤول في الشركة التي تدير الصالة، جون كويتشيلي، إن الغرض من هذه الصالة جعل عملية نقل الحيوانات أقل صعوبة بالنسبة إلى أصحابها.

وتقدم الصالة العديد من الخدمات مثل الأطباء البيطريين والأقفاص والعربات لنقل الحيوانات من الطائرات وإليها.

ويتعين على المسافرين الذين يرغبون في اصطحاب حيوانات معهم وضعها في الصالة دفع رسوم تبدأ من 125 دولارا.

وسيقوم فريق متخصص من الصالة بالتنسيق مع شركة الطيران لشحن الحيوانات على متن الطائرات، الأمر الذي يقلص فترة الانتظار في بوابات المطار.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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