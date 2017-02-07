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رقم الخبر: 186686 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: منوعات  
دجاجة تعزف أغنية وطنية بمنقارها

دجاجة تعزف أغنية وطنية بمنقارها

في واقعة فريدة من نوعها رصدتها عدسات الكاميرا، لدجاجة قامت بعزف إحدى الأغاني الوطنية الأميركية، بواسطة منقارها.

وعزفت الدجاجة التي تعرف باسم دجاكو، وهي من ولاية ماريلاند الأميركية، أغنية (أميركا الجميلة)، وهي من أغاني عام 1910.

من جهته، أكد معد هذا الفيديو (شينون مايرس) أن تدريب الدجاجة استغرق حوالي أسبوعين، وهو اليوم يحاول إنشاء فريق موسيقي من الدجاج.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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