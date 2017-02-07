في واقعة فريدة من نوعها رصدتها عدسات الكاميرا، لدجاجة قامت بعزف إحدى الأغاني الوطنية الأميركية، بواسطة منقارها.

وعزفت الدجاجة التي تعرف باسم دجاكو، وهي من ولاية ماريلاند الأميركية، أغنية (أميركا الجميلة)، وهي من أغاني عام 1910.

من جهته، أكد معد هذا الفيديو (شينون مايرس) أن تدريب الدجاجة استغرق حوالي أسبوعين، وهو اليوم يحاول إنشاء فريق موسيقي من الدجاج.