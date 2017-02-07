تُخفي الطبيعة بين أحضانها ما لا يخطر على بالك، فتظنها وهم أو جنون، لكن هذه هي الطبيعة والتي تجمع بين الجمال والغرابة، تروفانتس إحداها!.

تروفانتس صخور غير عادية تنمو وتتكاثر في رومانيا، والتي تتكون بشكل أساسي من نواة حجر صلب، ويحيط بها الرمل كالقشرة.

ما الذي يجعل هذه الصخور تنمو ويتضاعف عددها؟

عند سقوط الأمطار الغنية بكربونات الكالسيوم، تقوم الصخور بامتصاص معادن المطر لتتحد بعدها مع المواد الكيميائية الموجودة فيها، وهو ما يؤدي لخلق ضغط وتوليد تفاعل ليؤدي إلى نمو الصخور من المركز للأطراف بمعدل ترسب 4- 5 سم كل 1000 عام. وتتطور أشكال مختلفة من الصخور، منها ما هو مصقول، أو أسطواني، أو كروي. يمكن مشاهدة حركة هذا النمو من عدة مليمترات إلى 10 أمتار.

لا تكمن الغرابة في صخور تروفانتس في أنها تنمو وتتكاثر، إنما لقدرتها على الحركة من مكان لآخر. كما يوجد لديها جذور وحلقات عمر تظهر عند قطع الصخرة، لكن العلماء لم يجدوا أي تفسير. وقد كان سبب تشكل هذه الصخور الزلازل التي حصلت قبل 6 ملايين سنة.

إن كنت ترغب برؤية هذه الصخور يمكنك الذهاب لمقاطعة فالسيا، أو إلى محجر الرمال بالقرب من قرية كوستيستي، أو على طول نهر جريسريا بروك بالقرب من قرية أوتساني. كذلك يمكنك التوجه إلى متحف تروفانتس وهي محمية طبيعية تديرها جمعية (Kogayon) والتي تهدف لرفع الوعي وحماية البيئة. يقع المتحف داخل قرية كوستيستي المحمية من قبل اليونسكو.