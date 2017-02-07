كشفت صحيفة تركية، عن مطالبة حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد بجزيرة قالت إنها من (إرث جدها)، وهددت بنقل القضية الى المحاكم.

وقالت صحيفة (زمان) التركية، إن (نيلهان عثمان أوغلو حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني زعمت أن جزيرة جلطة سراي الواقعة في مضيق إسطنبول هى ميراث متبقي لها من جدها).

وأوضحت الصحيفة أن (السجلات الرسمية تشير إلى أن الجزيرة ملك لنادي جلطة سراي الرياضي، ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها بسبب انتهاء مهلة العشر سنوات، التي ينص عليها القانون التركي للمطالبة بالملكية خلالها).

واضافت الصحيفة أنه (عقب إعلان الجمهورية التركية عام 1923 وضع قانون أطلق عليه اسم -قانون سجل الأراضي الممسوحة- وبموجبه تم تقسيم الأراضي التركية وتحديد مالكيها وفقا لضوابط محددة وتضمن بند مهلة العشر سنوات).

ولفتت الصحيفة الى أن (هذا التعديل يمنح مالكي الأراضي من زمن الدولة العثمانية حق اللجوء إلى المحكمة للإعتراض في غضون عشر سنوات).

وتابعت أنه (بناء على هذا القانون باتت كل الطرق القانونية مغلقة أمام مزاعم الملكية نظرا لأنه لم يتم التقدم بأي اعتراضات منذ بيع مالكي الجزيرة حصصهم إلى نادي جلطة سراي الرياضي).

وتقول الصحيفة إنه (خلال ظهورها على قناة تلفزيونية طالبت نيلهان عثمان أوغلو حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني من الجيل الخامس بمنح الجزيرة إليها .. مشيرة إلى أنها ستنقل القضية إلى محكمة حقوق الإنسان).

وتشير الصحيفة إلى أن (نيلهان تحولت إلى محط سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بزعمها خلال برنامج تلفزيوني أن نابليون الذي توفي عام 1821 وصف جدها الذي ولد في عام 1842 بأنه ثاني أغنى شخص بعده).

وكانت نيلهان التي تقدم دعماً كبيراً لأردوغان وحكومة العدالة والتنمية كانت قد أعلنت في أحد المؤتمرات دعمها للتعديلات الدستورية التي تتضمن النظام الرئاسي قائلة: (سئمنا من النظام البرلماني).