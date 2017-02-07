مع وصول (دونالد ترامب) إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، واتخاذه لقرارات صنَّفها الكثيرون أنها عنصرية ومُجحفة، اختلفت طرق الاحتجاج على سياساته والوسائل المستعملة لذلك.

لكن مقهى بلجيكي يُسمى مقهى (Zeezicht) اتَّخذ نهجاً جديداً في الاحتجاج على سياسات ترامب وذلك عبر منع بيع وتقديم المُنتجات الأمريكية.

فقد توقَّف المقهى عن تقديم شراب كوكا كولا، رقائق شيبس ليز، وأي مُنتج آخر يحمل علامة تجارية أمريكية.

ففكرة مقاطعة البضائع الأمريكية بدأت تستعملها جهات قليلة من أجل الضغط على ترامب لتغيير سياساته. ويرى مالك المطعم وآخرون أنه رُبما بهذه الطريقة قد تصل الرسالة إلى الرئيس الأمريكي ويفهم عاقبة سياساته تجاه العالم.

وكان المطعم قد تبنَّى هذه الفكرة بعد أن لوحظ عزوف الزبائن عن طلب بعض المشروبات التي تحمل علامة كوكا كولا التجارية الأمريكية، وأصناف أخرى مثل صلصة كاتشاب هاينز الأمريكية، وذلك بعد القرارات الأخيرة لترامب التي اعتبرها الناس عنصرية ولا تصب في مصلحة أمريكا أولاً والعالم أجمع.

من هنا قرَّر مالكو المطعم إزالة تلك الأصناف وأي صنف آخر أمريكي المنشأ من قائمة الطعام وإيجاد بدائل أخرى حتى لو كانت أعلى تكلفة.

وعلى الرغم من اقتناع أصحاب مطعم (Zeezicht) من أن ترامب قد لا يسمع باسم مطعمهم أو النهج الذي اتبعوه، لكنهم بيَّنوا أنهم غير مهتمين بذلك ولا يأبهون بالحصول على انتباهه، لكن هذه الفكرة هدفها سلامة العقل أولاً والتوضيح أنهم غير مؤيدين لأفكاره المتطرفة.

وتم استبدال مشروب كوكا كولا والمياه الفوارة المملوكة لنفس الشركة بمشروبات أخرى تحمل علامات تجارية بلجيكية. أما رقائق البطاطس فتم استبدالها بالعلامة التجارية البلجيكية Croky.

أما عن مخاوف المقهى من خسارة زبائنه بسبب هذه السياسة، فبيَّن مالكو المطعم أنَّ الاحتجاج على سياسات ترامب أصبح واسع النطاق والانتشار، ولم تعد تلك المظاهر مقتصرة على منطقة معيَّنة عن أخرى. لذلك، سيبقى المطعم محافظاً على سياساته ضد ترامب حتى يتراجع الأخير عن نهج التطرف، على حد قول المالك.

من يدري، ربما تُصبح المقاطعة الاقتصادية شائعة في الأيام القليلة القادمة لثني الرئيس الأمريكي عن خططه التي يجدها الكثير من الناس متطرفة وعنصرية.