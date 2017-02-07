اطلع أحد الأصدقاء العراقيين على ما كتبته يوم أمس فسألني مما استغرابك؟! فقلت من القرار الأمريكي بمنع دخول رعايا سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة!! وحين عملت جردة احصائية وجدت أن رعايا هذه الدول مثل العراق وايران وسوريا واليمن لم يتسببوا حتى بجرح مواطن أمريكي أو خدشة على الأراضي الأمريكية!!

نعم حصلت جرائم وبعضها ارهابية ولكن فاعليها من رعايا دول أخرى غير الدول السبع.. والأكثر غرابة أن الإدارة الأمريكية الجديدة مدّت حبال علاقات «دهن ودبس» كما تقولون في العراق أو «سمن على عسل» كما يقول أهلنا في مصر.. مع تلك الدول التي صنفتها التقارير الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكان على أنها «راعية» و«حاضنة» للإرهاب!!..

ضحك صديقي العراقي من استغرابي ذاك.. وقال: المسألة عندنا واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار!! فقلت له كيف؟! قال: دعني أحكي لك طرفة مشهورة عندنا.. قلت تفضل.. قال: كان هنالك شخصاً منحرفاً يحضر دائماً في الوحدات التدريبية التي كان يجريها الفريق العراقي لكرة القدم.. وكان ضمن الفريق لاعبان مشهوران.. أحدهما أحمد راضي.. وسيم ورقيق ويسمونه بـ«أحمد نيدو»، ولاعب آخر هو عناد عبد.. شديد السمرة وطويل وضخم وعريض مابين «المنكعين» ويسمونه «البلدوزر»!!..

لا أطيل عليك «السالفة».. كان ذلك الرجل المنحرف يشاهد مباريات التمارين.. وكلما سجّل عناد عبد هدفاً يركض المعتوه ويقبّل أحمد راضي!!..

يقصد صديقنا العراقي من طرفته تلك أن «اللعبة مفهومة» ليس من العراقيين فحسب.. بل من كل الشعوب العربية والإسلامية.. ولا شأن لها بما تقوله الحكومات أو الإعلام التابع لها..

تبقى أمريكا مهما كان الرئيس الذي يمثلها على مدى عشرات السنين، هي أمريكا نفسها ذات الأطماع وعقد الهيمنة والنهب والإستغلال والإستعباد والخ الخ..

ختمت حواري مع صديقي بالقول: اذن دعني يا صاح استغرب من أمور أخرى كيف يلزم «العربان» صمت القبور على اعلانات صريحة بأن أمريكا الجديدة ستنقل سفارتها الى القدس؟! وأنها سوف تأخذ منهم أتاوات.. وستجبرهم على دفع ثمن حمايتهم.. وأنهم غير جديرين بإدارة ثرواتهم النفطية!! والخ الخ.. ألم يأن الأوان أن يخلع اللاعبون أحذيتهم وينهالوا بها على رأس ذلك الرجل المنحرف.