وكما تناولنا ذلك سابقاً، كيف أن نتاجات الحضارة الغربية قد دخلت بلاد العرب عن طريق الحملة الفرنسية، والتي فتحت أعين العرب على حقبة جديدة من التاريخ الثقافي، اعتبرت حينها بمثابة البذرة الأولى التي مهدت لحركة جديدة من النهضة الثقافية في المشرق العربي، خاصة في لبنان وسوريا ومن ثم مصر، وما لحقها من فتوحات ثقافية مسرحية في البلدان العربية الأخرى.

ثم أنه لم تكن هناك دولة اسمها لبنان وأخرى اسمها سوريا بادئ الأمر، بل كان البلَدان يطلق عليهما اسم "الشام" الواقعان ضمن الامبراطورية العثمانية، ولذلك فما كان يحصل في إحدى مدن الشام، لا يلبث أن يعرف في مدينة أخرى، أي لما ظهر فن المسرح في مدينة بيروت مثلاً، نراه قد انتقل الى مدينة دمشق دون عناء. وهذا ما سهل من انتشار المناخ الملائم بين المدن دون اختلاف، ففسح للدراما الغربية لأن تأخذ حيزها الواسع بسرعة، خاصة على يد مارون النقاش الذي ساهم بدوره في ولادة المسرح.

بالاضافة الى ذلك، فقد كانت هناك عوامل أخرى، ساعدت على تقديم فن المسرح في سوريا بصورته الحديثة وذو الطابع الغربي. منها على وجه التحديد، ما اشتهرت بها مقاهي وحارات سوريا بفن الكراكوز والحكواتي وخيال الظل. رغم أن هذه الفنون لا تحسب كمؤشر أساسي له صلة ببداية المسرح السوري، لكنها تعد بمثابة الأرضية التي شجعت الناس على متابعة الأعمال المسرحية التي جاءت فيما بعد.

وكما اشتهر في لبنان مارون النقاش، اشتهر كذلك في سوريا، أحمد أبوخليل القباني. الذي يعود له الفضل في تأسيس المسرح السوري. فقد كان منذ شبابه ميالاً الى الموسيقى وتلحين الموشحات، فبرع وذاع صيته وصارت شهرته على كل لسان.

يصف الاستاذ وصفي مالح كيفية توجه القباني نحو المسرح قائلاً: " كان معجباً بخيال الظل وبمحركه السيد "علي حبيب"، وهو من أبرع أهل زمانه بتحريك الخيالات التي تؤدي القصص المختلفة، وكان الناس يتسابقون الى مشاهدة براعة حبيب في مقهى العمارة بدمشق، وهذا ما فكر به القباني كثيراً".

طوّر القباني ذلك، بمشروع، عدّه النقاد بمثابة التحويلة المهمة في مسار حركة المسرح في سوريا. فبدأ باختيار القصص العربية والتاريخية والاسلامية. ثم تأثر فيما بعد بالمدارس التبشيرية في بيروت، التي هيأت له فرصة مشاهدة عروض مارون النقاش الدرامية، ذات الصبغة الاوروبية. تلك المشاهدات، نمت عنده الرغبة في عرض شيء جديد. فكتب مسرحيته "ناكر جميل" التي اشترك في تمثيلها مع بعض الأصدقاء والمقربين وعرضها في بيت جده، وقد نجحت الخطوة الأولى لتجربته، ليتحول بعدها الى مسرحي محترف، أخذ على عاتقه كتابة المسرحيات وإخراجها. ولما ازدادت شهرة القباني، بدأ يلقى محاصرة ومزاحمة من قبل بعض المتشددين الدينيين في سوريا، فعزم على الرحيل الى الاسكندرية بمصر، فكتبت جريد الاهرام المصرية مشيدة بمقدمه. وعند وصوله أقام في قهوة الدانوب ومسرح زيزينيا حوالي 35 حفلة، قدم فيها مسرحيات عديدة، أعجب بها الخديوي باشا كثيراً، فكرمه.

هذا التطور الذي حصل في عرض المسرحيات، سواء أكان القباني في سوريا أو في مصر، قد عزز من دور المسرح العربي في إحياء الثقافة العربية، فزاد من اهتمام الناس، وبالذات لو علمنا أن أهم المصادر التي اعتمدها القباني في مؤلفاته، كانت تستند الى التاريخ العربي والاسلامي، كمسرحية عنترة بن شداد، كذلك الى التراث الشعبي الشرقي الاصيل، والتي تمثلت في قصص ألف ليلة وليلة، كمسرحية أنس والجليس.

وإذا تركنا نتاجات القباني في مصر، وعدنا الى سوريا مبحثنا الاساس، فمن الواجب أن نتحدث عن كتاب المسرحية الأوائل الذين تزامنت كتاباتهم مع القباني، أو بعده. فقد حفلت حمص كما دمشق، بالأنشطة الثقافية والفنية، وصارت كلتاهما من أهم المراكز الفنية الهامة في سوريا، وبسبب هذا الجو الثقافي المتطور، أمكن لحمص أن تكون أرضاً خصبة للنشاطات المسرحية العديدة. فبرز فيها الشيخ عبدالهادي الوفائي، الشاعر والموسيقي، الذي كان أحد زملاء الشيخ أبي خليل القباني، ألّف عدة مسرحيات، منها: النسيم، الرعد، كوكب الإقبال، درغام، أبوحسن. وقد مثلت كلها ونالت استحسان الجمهور، وخصص ريعها آنذاك للمشاريع الخيرية. علماً أن مسرحيات الوفائي، كانت مستوحاة من التراث العربي ومن الحياة الواقعية، التي سايرت مشاكل الناس، لذلك فقد تميزت أغلبها باللهجة العامية، لأن أكثر الحضور كانوا ذوي ثقافة محدودة، على عكس المسرحيات التي بدأت في لبنان، فقد كان يحضرها وقتذاك، الطبقات البرجوازية.

بالاضافة الى الوفائي، برز أيضاً، داود قسطنطين الخوري، الحمصي التولد، كذلك، الفنان يوسف شاهين، والشيخ محمد خالد الشلبي، الذي يعتبر من أوائل من اتجه بالمسرح العربي، وعلى الأخص المسرح السوري، نحو السياسة، بعد أن دارت في تلك الفترة رحى حرب فكرية وسياسية بين الأتراك والعرب. ما شجعت أعماله على استفاقة الشارع العربي من رقاده الطويل، ومن مسرحياته التي قدمها: نجم الصباح، الخلان الوفيان، الأمير محمود والزير المهلهل.

وما ميز مسرحيات الشلبي وجعلها تشتهر أكثر، أن الشلبي استغنى عن الغناء في مسرحياته، كما كان سائداً عند أقرانه وممن سبقوه بفترة قصيرة. فاشغل الناس بالقضية الاساسية (الصراع السياسي مع الأتراك)، وحاول إيجاد أطر توعوية جريئة، تمكنت هذه الأطر من أن تفتح الأذهان وتجعلها تصغي وتفكر، فكانت البداية الحقيقية لعملية جذب الجمهور الواعي الباحث عن المسرح الجاد.

وللحديث بقية ....









