حصل فيلم الانيميشن الايراني «الفتاة القذرة» (دخترك آت اشغالي) للمخرج محمد زارع على جائزة من مهرجان «Atlas & Aeris» في اميركا.

فقد شارك فيلم الانيميشن الايراني «الفتاة القذرة»، الى جانب الفيلم الايراني القصير «الصيد»، والفيلم الايراني «الصمت»، في مهرجان «Atlas & Aeris» الدولي للافلام في اميركا وفازت جميعا بجوائز من المهرجان حيث كانت جائزة افضل تصميم مشاهد لفيلم «الفتاة القذرة».

وكان المهرجان قد اقيم في الفترة بين 15 الى 31 من يناير في بوستن في الولايات المتحدة وشارك فيه 45 فيلما و5 سيناريوهات من 17 دولة من مختلف انحاء العالم.

يدور فيلم «الفتاة القذرة»حول فتاة وحيدة مختلفة تعيش في مدينة تعاني فيها من نفور الناس بسبب ظاهرها الغريب، وتتعرض للايذاء والطرد في كل مكان تذهب اليه.