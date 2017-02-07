  • الثلاثاء ١٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186665 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: ثقافة وفن  
«الفتاة القذرة».. يواصل نجاحاته الدولية وحصد الجوائز

«الفتاة القذرة».. يواصل نجاحاته الدولية وحصد الجوائز

حصل فيلم الانيميشن الايراني «الفتاة القذرة» (دخترك آت اشغالي) للمخرج محمد زارع على جائزة من مهرجان «Atlas & Aeris» في اميركا.

فقد شارك فيلم الانيميشن الايراني «الفتاة القذرة»، الى جانب الفيلم الايراني القصير «الصيد»، والفيلم الايراني «الصمت»، في مهرجان «Atlas & Aeris» الدولي للافلام في اميركا وفازت جميعا بجوائز من المهرجان حيث كانت جائزة افضل تصميم مشاهد لفيلم «الفتاة القذرة».

وكان المهرجان قد اقيم في الفترة بين 15 الى 31 من يناير في بوستن في الولايات المتحدة وشارك فيه 45 فيلما و5 سيناريوهات من 17 دولة من مختلف انحاء العالم.

 يدور فيلم «الفتاة القذرة»حول فتاة وحيدة مختلفة تعيش في مدينة تعاني فيها من نفور الناس بسبب ظاهرها الغريب، وتتعرض للايذاء والطرد في كل مكان تذهب اليه.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec