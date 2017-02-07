تشهد الدورة الأولى لمهرجان «عصر» الدولي للأفلام بتركيا، مشاركة ايرانية فاعلة في القسم التنافسي للمهرجان.

ويتنافس في القسم الرئيسي للمهرجان كل من الأفلام السينمائية الايرانية التالية:

«أين حذائي» (كفش هايم كو) للمخرج كيومرث بور احمد و«مرحبا مومباي» (سلام بمبئي) للمخرج قربان محمدبور و«لن نعتاد» (عادت نمي كنيم) للمخرج ابراهيم ابراهيميان و«موت السمكة» (مرك ماهي) للمخرج روح الله حجازي و«الولادة» (دنيا آمدن) للمخرج محسن عبدالوهاب و«السمك» (ماهي) داوود خيام و«لانتوري» للمخرج رضا درميشيان و«سكرية جهاز العروس» (قندون جهيزية) للمخرج علي ملاقلي بور و«المكياج الصارخ» (آرايش غليظ) للمخرج حميد نعمت الله و«الخلود» (جاودانكي) للمخرج مهدي فردقادري.

وسينطلق المهرجان بنسخته الأولى في الفترة مابين الـ19 حتى الـ21 من فبراير الجاري في العاصمة أنقرة.