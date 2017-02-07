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رقم الخبر: 186663 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «عصر» الدولي بتركيا

مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «عصر» الدولي بتركيا

تشهد الدورة الأولى لمهرجان «عصر» الدولي للأفلام بتركيا، مشاركة ايرانية فاعلة في القسم التنافسي للمهرجان.

ويتنافس في القسم الرئيسي للمهرجان كل من الأفلام السينمائية الايرانية التالية:

«أين حذائي» (كفش هايم كو) للمخرج كيومرث بور احمد و«مرحبا مومباي» (سلام بمبئي) للمخرج قربان محمدبور و«لن نعتاد» (عادت نمي كنيم) للمخرج ابراهيم ابراهيميان و«موت السمكة» (مرك ماهي) للمخرج روح الله حجازي و«الولادة» (دنيا آمدن) للمخرج محسن عبدالوهاب و«السمك» (ماهي)  داوود خيام و«لانتوري» للمخرج رضا درميشيان و«سكرية جهاز العروس» (قندون جهيزية) للمخرج علي ملاقلي بور و«المكياج الصارخ» (آرايش غليظ) للمخرج حميد نعمت الله و«الخلود» (جاودانكي) للمخرج مهدي فردقادري.

وسينطلق المهرجان بنسخته الأولى في الفترة مابين الـ19 حتى الـ21 من فبراير الجاري في العاصمة أنقرة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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