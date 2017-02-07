صدرت الترجمة العربية لمختارات من اشعار الشاعر الايراني علي رضا بهرامي في مصر وعرضت في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعنوان هذه المجموعة الشعرية هي «فراشة تائهة في المدينة»، اختيرت من قبل الشاعر حسين بينائي راد وترجمت من الفارسية الى العربية على يد المترجم والاستاذ الجامعي محمد حمادي. وصحح الكتاب الشاعر والصحفي اللبناني جوزف دعبول وصدر في مصر من قبل الناشر عبد النبي فرج.

وجاء في مقدمة الكتاب ان الاشعار التي وردت في هذه المجموعة هي ذات طابع عابر للحدود وان نظرة الشاعر الى القضايا الانسانية هي ابعد مما ينظر فيه الى حدوده.

وهذه المجموعة الشعرية صدرت لدى «الف ليلة» وعرضت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال48.

والشاعر علي رضا بهرامي هو من مواليد عام 1977، وعمل مراسلا في وكالات الانباء الايرانية. وله ست مجموعات شعرية وعدة كتب بحثية. ولديه عدة كتب قيد الاصدار.

وهذه المجموعة التي ترجمت الى العربية تضم الشعر الحر، لكن للشاعر الايراني اشعارا ايضا في الغزل، على امل ان يتم قريبا ترجمة اشعاره الغزلية الى العربية.