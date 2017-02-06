كشف زعيم ما يسمى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" قاسم الريمي، عن حصيلة الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن الأسبوع الماضي والتي أدت إلى مقتل عدد من قيادات التنظيم وأفراد عائلاتهم.

وفي تسجيل صوتي نشره موقع "الملاحم" التابع للتنظيم، بعنوان "هذا ما وعدنا الله ورسوله" قال الريمي إن ترامب، الذي وصفه بأحمق البيت الأبيض، تلقى "صفعة" مؤلمة في أول مشوار له باليمن ولم يستفد من خسائر الأميركيين السابقة في أفغانستان والصومال واليمن.

وأشار الريمي إلى أن الإنزال الأمريكي بدأ منتصف الليل يسانده الطيران واستمر لساعات وقُتل وجُرح العشرات من الأميركيين.

ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إسقاط طائرتين حربيتين، موضحا أنه عند انسحاب الأميركيين قاموا بسحب جثث القتلى من الجنود وحطموا طائراتهم التي أسقطت حتى لا يبقى لها أثر.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق مقتل جندي يدعى وليام ريان وإصابة ثلاثة في عملية الإنزال.

وأوضح الريمي إن عملية الإنزال خلّفت 14 قتيلا من الرجال و11 طفلاً وامرأة، نافياً مقتل القيادي في التنظيم عبدالاله الذهب ومؤكداً مقتل شقيقيه عبد الرؤوف وسلطان الذهب، إضافة إلى المكنى بأبو بكر البغدادي وابنه "جنين" الذي أصيب وتوفي لاحقا، وأبو برزان القيفي ووالده وعبدالله أحمد الزوبة وأبو نوح القيفي وعمه، وحمزة السوداني، ومقداد التمتي، وحنين الصنعاني، وأبو عبدالله الصنعاني، وسيف الجوفي، وأبو الليث الصنعاني، وأغلبهم قادة في تنظيم القاعدة.

وقال الريمي إن من ضحايا النساء أروى البغدادي زوجة أبو الوليد الحضرمي، وعائلة مبخوت العامري، فيما قُتل من التنظيم أحمد ابن عبدالاله الذهب، وابن أخت الشيخ عبدالاله الذهب، وابنتا أنور العولقي وفهد القيفي، و3 من أبناء أبو عبدالله الحضرمي وأسامة الشريف مرسل العكمة.