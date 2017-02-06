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رقم الخبر: 186624 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 21:13 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني: 36 قاعدة عسكرية اميركية في مرمى الصواريخ الايرانية

مسؤول برلماني: 36 قاعدة عسكرية اميركية في مرمى الصواريخ الايرانية

اكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "مجتبى ذوالنور" ، ان 36 قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة تقع تحت مرمى الصواريخ الايرانية ، مشددا على انه لو ارتكبت اميركا ادنى حماقة فسنجعل الاسطول الاميركي الخامس المستقر في البحرين اثرا بعد عين.

واشار ذو النور في كلمة القاها في مدينة قم المقدسة، الى الميزانية الدفاعية الاميركية العام الماضي والتي بلغت اكثر من 650 مليار دولار في حين لم تبلغ كل ميزانية ايران 100 مليار دولار.
واضاف عضو اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية : ان ايران تعتمد استراتجية الحرب غير المتكافئة ، وفي المجال الصاروخي حققت انجازات كبيرة ، فاذا اراد العدو اطلاق صاروخ باتجاه ايران فقبل ان يصل هذا الصاروخ، ستحترق تل ابيب بفعل الصاروخ الايراني ، وفي الحقيقة هذا ليس شعارا لان الوقت الذي يصل فيه الصاروخ الايراني ليضرب تل ابيب يستغرق 7 دقائق.  
ولفت النائب ذو النور الى وجود 36 قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة ، وقال : ان الاسطول الخامس الاميركي يحتل قسما من البحرين ، وان ابعد قاعد عسكرية للعدو موجودة في المحيط الهندي ، لكن هذه القواعد تحت مرمى المنظومات الصاروخية الايرانية ، وفي حالة ارتكاب العدو أدنى حماقة فسيتم محوها.
واشار النائب مجتبى ذوالنور الى الحرب الواسعة التي يشنها العدو في المجالات الثقافية والاقتصادية ، وقال: ان الاستكبار العالمي ساند العدو البعثي خلال سنوات الدفاع المقدس الثمان لكن لم يتمكن من تحقيق مآربه المشؤومة ولهذا السبب فانه يتابع حربه باساليب جديدة.
واوضح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، ان الدوافع المعنوية والمعتقدات هي المقومات الرئيسية لتطور ايران ، مضيفا : ان الاعداء فرضوا الحظر على الشعب والجمهورية الاسلامية ووضعوا العراقيل لاعاقة التقدم في بعض المجالات.
واوضح ذو النور ان ايران حققت تطورا كبيرا في بعض الميادين مثل المعدات الدفاعية والصاروخية ومجالات الطاقة النووية والجو فضائية والخلايا الجذعية وتقنية النانو.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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