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رقم الخبر: 186623 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 21:10 الاقسام: محليات  
قائممقام طهران يؤكد إحباط محاولات العدو لزعزعة أمن العاصمة

قائممقام طهران يؤكد إحباط محاولات العدو لزعزعة أمن العاصمة

أكد قائممقام العاصمة الايرانية طهران، انه بفضل جهود قواتنا الامنية تم احباط محاولات العدو لزعزعة الداخل الايراني وخاصة في العاصمة.

وخلال اجتماع المجلس الاداري في قائممقامية طهران، قال عيسى فرهادي، ان العدو كان يحاول زعزعة الامن في الداخل وخاصة في العاصمة بإستخدام عملائه، الا انه بفضل جهود القوات والمؤسسات الامنية وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة، فإننا ننعم بمؤشر أمني قل نظيره في العالم.
وأعلن ان 48 مشروعا عمرانيا جاهزا للتدشين خلال ايام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) بلغت كلفتها 833 مليار تومان (الدولار يعادل نحو  3400 تومان).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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