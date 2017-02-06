وخلال اجتماع المجلس الاداري في قائممقامية طهران، قال عيسى فرهادي، ان العدو كان يحاول زعزعة الامن في الداخل وخاصة في العاصمة بإستخدام عملائه، الا انه بفضل جهود القوات والمؤسسات الامنية وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة، فإننا ننعم بمؤشر أمني قل نظيره في العالم.

وأعلن ان 48 مشروعا عمرانيا جاهزا للتدشين خلال ايام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) بلغت كلفتها 833 مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3400 تومان).



