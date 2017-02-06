وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد غلام رضا جلالي اشار يوم الاحد خلال الملتقى الوطني الاول حول "الهيمنة وتيار التغلغل" الى ضرورة تطوير القوات المسلحة، قائلا، على اي بلد رفع مستوى قدراته الدفاعية بغية الدفاع عن استقرار شعبه وسلامه المستديم والدفاع عن دستور البلاد، بشكل تؤدي فيه هذه القدرة الى ايجاد قوة رادعة.

ونوه العميد جلالي الى ضرورة تنظيم القدرة الدفاعية للبلاد ومن ثم ابراز هذه القدرة لمنع الاخرين من ارتكاب اي حماقة، لافتا الى ان ايران تمكنت من رفع مستوى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية في البلاد بغية ايجاد ردع اقليمي.

وشدد رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران على ان القوات المسلحة الايرانية تمكنت من اعداد هذه البنية الدفاعية الامر الذي ادى الى توفير الاستقرار والامن للبلاد وسط منطقة مليئة بالمخاطر، لافتا الى ان الطاقات الايرانية تم تجهيزها لتكون قادرة على مواجهة التهديدات المحتملة.

واشار العميد جلالي الى ان القدرة العسكرية الامريكية لم تتغير خلال عدة سنوات، منوها الى ان ايران تمكنت بناء على تلك الطاقات من ايجاد قوة رادعة وستواصل هذا المسير، لذلك ان الامريكان سيتوصلون في المستقبل الى قناعة مطلقة بذلك.



