1_حينما قامت القوات الخاصة للنظام البهلوي التعسفي بالهجوم على المدرسة الفيضية بتاريخ 22 مارس 1963 مما أدّى إلى استشهاد وجرح العديد من طلاب العلوم الدينية. قال الإمام الخميني(رض) في تلك الحادثة:

(انني أعددت قلبي لاستقبال حراب جلاديكم ولكنني غير مستعد لتحمّل ظلمكم، ولن أتنازل أمام طغيانكم، وسوف أقوم ــ بعون الله ــ بتبيان أحكام الله في أيّة فرصة مناسبة).

2_قال الإمام الخميني(رض) في خطاب له بعد استشهاد ولده المكرّم العلامة آية الله الحاج السيد مصطفى الخميني (الذي كان أمل الإسلام في المستقبل):

«ان مثل هذه الاُمور ليس لها أهمية، وهي اُمور يتعرّض لها كل الناس وان لله تبارك وتعالى ألطافاً ظاهرة وألطافاً خفية، نعم انَّ لله تبارك وتعالى ألطافاً خفية لا نعلمها نحن».

3_ عندما توجّه الإمام من العراق إلى الكويت ولم يُسمح له بالدخول إلى تلك الدولة، قرّر السفر إلى فرنسا، ولدى وصوله باريس قام بزيارته وفد من قصر الاليزيه وابلغوه بمنع الحكومة الفرنسية لأي نشاط سياسي يقوم به.

فقال الإمام جواباً على ذلك:

«لقد كنت أظن أن فرنسا ليست كالعراق. إنّني أينما أذهب فسوف أقوم بالاعلان عن مواقفي، واذا اقتضى الأمر فسوف أقوم بالتنقّل من مطار إلى مطار من أجل ان أوضّح للعالم بأنَّ جميع الظالمين تكاتفوا وتآزروا لأن لا يصل صوتنا نحن المظلومين إلى اسماع العالم. ولكنني سوف اسعى إلى إيصال صوت الشعب الإيراني البطل إلى كافة أرجاء العالم».

4_ عندما قرّر الإمام العودة من باريس إلى طهران، قام جميع المقربين إليه بتحذيره من هذا السفر خوفاً من الأخطار التي كانت تهدّد حياته.

ولكن الإمام وباتّكاله المطلق على الله، كان يرى بأنَّ هذا السفر فيه مصلحة للثورة الإسلامية. فقال في هذا الصدد:

«إنّني ادعو أبناء الشعب الإيراني إلى الاستمرار في الثورة حتى يضعوا حدّاً لهؤلاء الاشقياء. ولكن يجب عليهم في الوقت ذاته المحافظة على الهدوء والنظام.

إنّني أشكر جميع أبناء الشعب الإيراني وسوف أعود إلى إيران في أول فرصة لأكون بين أبناء شعبي. فإمّا أن اُقتل معهم أو أتمكّن من استعادة حقوقهم».

5_ بعد العودة إلى إيران، توجّه الإمام مباشرةً من المطار إلى مقبرة (جنة الزهراء) من أجل زيارة قبور الشهداء الطاهرة، ومن هناك خاطب حكومة بختيار العميلة قائلاً: «إنّ حكومة هذا الشخص (الشاه) ومجلس شوراه وسائر مؤسّساته غير شرعية وغير قانونية، وإذا أصرّوا على الاستمرار في الحكم أكثر من ذلك فإنّهم مجرمون وتجب محاكمتهم، وإنّنا سوف نقوم بمحاكمتهم، وإنّني سوف اُعيِّن الحكومة، إنّني سوف اصفع هذه الحكومة على وجهها، وإنّني وبدعم من هذا الشعب سوف اقوم بتعيين الحكومة الشرعية».

6_ عندما قامت حكومة بختيار العميلة بإعلان الأحكام العرفية في 10 فبراير 1979، لكي تستطيع من خلال استقرار الدبابات في النقاط الحساسة من طهران وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف العناصر الفعّالة للثورة، (وبتعبير آخر القيام بانقلاب عسكري) للقضاء على الثورة الإسلامية.

أصدر الإمام ومع الأخذ بالأخطار التي كانت تهدّده بياناً مقتضباً إلى أبناء الشعب قال فيه «ان البيان الذي أصدرتهُ الحكومة هذا اليوم والذي أعلنت فيه الأحكام العرفية ليس شرعياً ولا قانونياً، ويجب على أبناء الشعب عدم الاهتمام به مطلقاً».

7_ بعد احتلال وكر الجاسوسية من قبل الطلبة السائرين على نهج الامام، وعندما قامت العناصر الوطنية بالاعتراض على هذه الحركة وخوّفت الشعب من قوة أمريكا، وتوقّعوا الهجوم الأمريكي على إيران. قال الإمام الخميني بهذا الصدد ــ وبعد إعلان مساندته ودعمه لهذا التحرك الثوري وواصفاً أياه بأنّه (ثورة أكبر من الثورة الأولى) _قال:

«لا يتصوّر هؤلاء إنّنا جالسون هنا وننتظر أن ترتكب أمريكا أيّة حماقة.

كلا فالمسألة ليست هكذا، إن المسألة هي مسألة ثورة وستكون ثورة أعظم من الثورة الأولى».

وردّاً على جميع الاشاعات التي كانت تتحدّث عن الهجوم الأمريكي المحتمل قال الإمام(رض): « ليطمئنَّ شبابنا بأنَّ أمريكا ليس بإمكانها ارتكاب أية حماقة. فهل لدى أمريكا القدرة على الوقوف بوجه العالم أجمع حتى تستطيع التدخّل العسكري في إيران؟ فلتخسأ أمريكا حينما تفكّر بالتدخّل العسكري. فلا تخافوا ولا تخوِّفوا أحد».

8_ حينما قامت أمريكا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، أصدر الإمام الخميني بياناً اعتبر فيه انّ هذا الأمر هو من مصلحة الشعب الإيراني، وإنّه حدث تافه ولا يستحقّ الاهتمام، وقال في هذا الصدد: «أيّها الشعب الإيراني الشريف: لقد تلقّيت نبأ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا. إذا كان كارتر قد قام بعمل واحد من أجل المظلومين طوال حياته فإنّ ذلك العمل هو قراره بقطع العلاقة مع إيران.

إنّنا نتفاءل خيراً بقطع هذه العلاقة؛ لأنّها تدلّ على أنّ أمريكا قد قطعت الأمل عن إيران، ومن حقّ الشعب الإيراني أن يحتفل بهذا الانتصار الذي يعتبر طليعةً للانتصار النهائي، والذي أجبر قوّة عظمى سفّاكة على قطع علاقاتها معنا. وهذا يعني إنهاء عملية نهب ثورات هذا البلد».





















