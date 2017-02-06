وتساءل آية الله صادق آملي لاريجاني في كلمته خلال مؤتمر نظام الهيمنة وتيار التغلغل الذي عقد الاحد في طهران، لماذا يسعي نظام الهيمنة الى التسلل والتغلغل خاصة في ايران، ورد بالقول، ان ايران تحولت الى قوة عظمى في المنطقة.

وشدد على أن نظام الهيمنة يسعى من خلال تسلله الى تحقيق اهدافا أخرى، قضيته الاولى ليست القدرات العسكرية الايرانية وانما هناك قضية أكبر واساسية، وهي ان النظام الايراني نظام منسجم وذا جذور ومؤثر ويتمتع بنظام فكري.

واوضح بأن الجمهورية الاسلامية قدمت طريقة للحياة وفق القرآن الكريم، اما المبدأ الثاني فهو الدستور وهي الوثيقة الوطنية للبلاد المستمدة من مبدأ التوحيد، بينما نظام الهيمنة يعتمد طرق واساليب أخرى في طريقة العيش وسائر القضايا.

واشار الى أن الجمهورية الاسلامية اثبتت قدرتها وتسللت الى القلوب من خلال التعاليم التي ارساها الامام الخميني (قدس) وخلفه الصالح قائد الثورة الاسلامية والتي آمن بها الشعب.

وتساءل ايضا، ما الذي فعله حزب الله قرب اسرائيل ولماذا هذه الحساسية المفرطة تجاهه ليطلقوا عليه اسم الحزب الارهابي؟ وأكد أن الجمهورية الاسلامية لم تصنع حزب الله وانما اصبح حزب الله، حزبا لله نتيجة تتلمذه على تعاليم الاسلام، كما تشكلت أحزابا في اليمن والعراق وافغانستان وفق التعاليم الاسلامية.

واعتبر ان من الاسباب التي تدعو نظام الهيمنة الى التسلل والنفوذ في ايران، انه يعتقد أن الجمهورية الاسلامية تنافسه فكريا وعمليا في المنطقة، لان حياتها توحيدية ووفقا للتعاليم القرآنية.



