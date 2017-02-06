قال وزير الأمن حجة الاسلام سيد محمود علوي ان الشبان المسلمين في كل من لبنان وفلسطين وسوريا واليمن والعراق والبحرين وافغانستان لقنوا اعداء الامة الاسلامية بمن فيهم الصهاينة والارهابيين والتكفيريين درسا عبر ملاحمهم التي سطروها في الدفاع عن حقوق الشعوب.

جاء ذلك في كلمة ادلى بها وزير الامن خلال افتتاحية شيراز عاصمة الشباب الاسلامي.

وتابع علوي، قائلا ان الشباب المسلم لديه سجل نيّر من البطولات الملحمية؛ لافتا في ذات السياق الى بسالة الشباب في حزب الله لبنان حيث الخسائر التي كبدوها للصهاينة؛ فضلا عن صواريخ الشبان الفلسطينيين التي اقضت مضاجع الاحتلال.

واشاد وزير الامن الايراني بالملاحم التي جسدها الشباب الايراني في ساحات عديدة كالتضحيات التي قدمها خلال فترة الدفاع المقدس وعقب انتهاء الحرب؛ حيث حضوره الفاعل في شتي الحقول العلمية والتقنية بما فيها علم الخلايا الجذعية والصناعات الصاروخية واطلاق الاقمار الصناعية وغيرها من المجالات الانمائية في البلاد.

واشار علوي الى مناسبة اختيار شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي للعام 2017؛ داعيا الشريحة الشبابية في ايران الى الاستفادة من هذه الفرصة لابراز قدراتهم وكفاءاتهم التي تجعل منهم قوة لباقي الشبان المسلمين.

الى ذلك قالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة السيدة شهيندخت مولاوردي ان حل قسم من الازمات الراهنة في المنطقة يقع بيد الشبان المسلمين؛ موضحة انه رغم الدور الفاعل الذي تضطلع به الحكومات في هذا الخصوص لكن الشريحة الشبابية لكونها عنصرا فاعلا بامكانها تادية دور مؤثر في سياق حوار السلام والعدل.

واشارت مولاوردي الى ظاهرتي التطرف والعنف اللتين تواجهان شباب العالم الاسلامي؛ محذرة من استخدامهما في نقاط من العالم لترويج مشروع الاسلاموفوبيا.

وشددت مساعدة الرئيس الايراني على دور البلدان الاسلامية وضرورة تعاونها لتحقيق الاهداف الاسلامية المرجوة؛ منوهة الى وجود 300 مليون من الشباب في هذه الدول.

ودعت مولاوردي الحكومات الاسلامية الى تجنيد الطاقات الشبابية من اجل التنمية المستدامة على صعيد العالم الاسلامي؛ كما اشارت الى اهمية المؤتمرات والملتقيات وبرامج ثقافية واسلامية اخرى بمافيها اختيار عاصمة لشباب العالم الاسلامي لكونها خطوات هامة نحو تحقيق الاهداف.



