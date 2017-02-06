اكد رئيس المجلس الاستراتيجي الايراني للعلاقات الخارجية كمال خرازي ان ايران المستقرة وذات النظام السياسي الذي يعتمد آراء الشعب لاتستطيع تجاهل التطورات الجارية في المنطقة لذلك سارعت في تقديم الدعم لحكومتي سوريا والعراق بطلب منهما.

وقال كمال خرازي، لدى استقباله عددا من سفراء بلدان آسيا وافريقيا المعتمدين لدى طهران بمناسبة ايام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، ان اي سفير يمارس مهمته لفترة معينة في طهران يستطيع مراقبة اوضاع المنطقة عبر برج ايران الآمن في منطقة تنتشر فيها الاضطرابات والنزاعات.

واعتبر استتباب الامن في ايران رهن بالمساعي والايثار والتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الايراني حيث يحتفل هذه الايام بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية عقب مواجهته لصعوبات جمة ومؤامرات عديدة منها المحاولة الانقلابية وحرب السنوات الثمانية (التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات) ومختلف انواع الحظر.

واعتبر ان احدى الركائز المهمة للسياسة الخارجية الايرانية تقوم على تقديم الدعم لبلدان المنطقة، موضحا انه لهذا السبب اسرعت ايران لتقديم الدعم والمساعدة لحكومتي سوريا والعراق ومن حسن الحظ استطعنا التمهيد لتحقيق الانتصارات في هذين البلدين.

وعدّ خرازي خطوات ايران في المنطقة تختلف تماما عن تصرفات بعض البلدان التي اسفرت عن ظهور المجموعات الارهابية حيث يلاحظ الجميع ماارتكبت من مجازر في هذه البلدان.

ولفت خرازي الى ظهور القاعدة في افغانستان، موضحا ان تنظيم داعش الارهابي قد تشكل في العراق وسوريا ويمتلك ترسانة من الاسلحة والمصادر المالية الضخمة.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر نفسها تتحمل مسؤولية الاستجابة لطلبات هذه الشعوب والحكومات.

ولفت رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الى اهمية مكانة بلدان آسيا وافريقيا في السياسة الخارجية الايرانية، موضحا ان التركيز على آسيا وافريقيا لايعني تجاهل التعاون مع البلدان الاخرى.

وخلال الاجتماع، هنأ سفير فلسطين لدى طهران صلاح الزواوي بالنيابة عن سفراء البلدان الاخرى، بذكرى انتصار الثورة الاسلامية ووصف انتصارها بمثابة عنصر لتغيير اوضاع المنطقة والعلاقات الدولية.