أكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع بالسودان، المقدم آدم صالح، أن دارفور أصبحت خالية من الحركات المسلحة والمنفلتين ،عدا فئة قليلة تتبع لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، وتتركز على قمة جبل مرة.

وقال صالح، في تصريحات صحفية السبت، "إنه بجهود وانتشار قوات الدعم السريع فإن دارفور أصبحت خالية تماما من الحركات المسلحة والمشبوهين والمنفلتين إلا القليل منهم في قمة جبل مرة".

وأضاف: "الوصول إلى قمة جبل مرة أصبح في متناول الدعم السريع بعد تأمين مناطق شرق جبل مرة، فنقا، ودربان وقولو، وكل الطرق أصبحت مفتوحة لقمة الجبل والوصول إليه أصبح سهلاً".