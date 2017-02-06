بدأت عائلات مدينة سرت الليبية في العودة إلى منازلهم، صباح الأحد، وذلك بعد أكثر من شهر منذ إعلان تحرير سرت بالكامل وطرد تنظيم داعش منها عقب قتال عنيف دار لسبعة أشهر.

وأعلنت غرفة عمليات" البنيان المرصوص" المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني عن خطة لتأمين المدينة وإزالة الألغام، وذلك على مراحل متتالية، حتى عودة كامل سكان المدينة.

وقال الحاكم العسكري لمدينة سرت العميد أحمد أبوشحمة، في تصريحات صحفية، إن البداية ستكون بعودة أهالي حي الـ 700، مضيفا أن "عودة كامل أهالي سرت مرهونة بتأمين المدينة وتنظيفها من الألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي خلال المعارك".

وأشار أبو شحمة إلى أن سرية الهندسة العسكرية التابعة للغرفة تقوم بهذه العملية، وهناك العديد من المناطق الواقعة وسط المدينة لم تؤمن بعد، علاوة على وجود عدد من الجثث التي لم يتم انتشالها بعد، خاصة في حي الجيزة البحرية الذي كان آخر معاقل التنظيم في سرت.

وأعرب عدد كبير من أهالي مدينة سرت عن خيبتهم عقب عودتهم إلى منازلهم التي أصبحت أطلال، مؤكدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" تدمير منازلهم بشكل كامل.

يذكر أن معظم سكان سرت تركوا المدينة منذ حوالي عام ونصف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش، وقد أدت العمليات العسكرية بين البنيان المرصوص وداعش لتدمير البنية التحتية لمدينة سرت.