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رقم الخبر: 186613 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 20:37 الاقسام: عربيات  
الكويت تحذر من المسيرات الرياضية الاحتفالية

الكويت تحذر من المسيرات الرياضية الاحتفالية

حذرت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، من أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي وافد يتجاوز القانون من خلال المشاركة في مسيرات احتفالية عقب مباريات رياضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المسيرات من شأنها  عرقلة حركة السير أو أعمال تخرج على الآداب العامة أو التسبب باختناقات مرورية.

وذكرت في بيان أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه "لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلاً".

وتابع البيان:" بناءً عليه سيتعرض المقيم في حالة عدم التزامه للمساءلة القانونية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها الإبعاد الإداري".

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، المقيمين للتعاون مع وزارة الداخلية للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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