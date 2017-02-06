أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، وقوع تفجير “إرهابي” بالعاصمة المنامة، دون أن يسفر عن إصابات.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة “تفجير إرهابي في شارع البديع يسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

ولم تأتِ تفاصيل بعد حول الحادث.

ويأتي التفجير بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ضابط بحريني بطلق ناري بمنطقة “البلاد القديم” غربي العاصمة المنامة الأحد الماضي.