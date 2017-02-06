  • الإثنين ٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186612 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 20:34 الاقسام: عربيات  
البحرين.. تفجير بالمنامة ولا إصابات

البحرين.. تفجير بالمنامة ولا إصابات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، وقوع تفجير “إرهابي” بالعاصمة المنامة، دون أن يسفر عن إصابات.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة “تفجير إرهابي في شارع البديع يسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

ولم تأتِ تفاصيل بعد حول الحادث.

ويأتي التفجير بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ضابط بحريني بطلق ناري بمنطقة “البلاد القديم” غربي العاصمة المنامة الأحد الماضي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/3829 sec