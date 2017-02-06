اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة السبت وفجر الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت ليلة السبت، على اعتقال تسعة فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين" بتهمة نشاط بعضهم في حركة "حماس" أو ممارستهم لأعمال تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وفي سياق منفصل أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت مساء السبت، في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادرفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بينهم أطفال، عرف منهم أبناء المواطن باسل مصطفى الأحمد.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء تواجدهما بالقرب من السياج المقام فوق أراضي القرية، وتم نقلهما إلى معسكر سالم المحاذي للقرية .

وفي قرية زبوبا القريبة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعد انسحابها بقليل من قرية رمانة، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز.

إلى ذلك استأنف المستوطنون الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر إن أكثر من 22 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة، وقاموا بجولات استفزازية للمصلين والمرابطين، لافتة إلى أن مدير الآثار الصهيونية اقتحم ساحات الأقصى، وقام بجولة ميدانية بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وتتم الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة تتضمن جولات مشبوهة في أرجاء الأقصى المبارك، وشرحا حول أسطورة الهيكل المزعوم في المكان، يتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفي غضون ذلك تظاهر مئات اليهود والعرب سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن حوالي ألف شخص شاركوا في التظاهرات رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية "يهودا وعربا معا"، و"نجابه الفاشية" و"نقاوم الاحتلال" و"مساواة" و"مكان للجميع".

ويتهم منظمو التظاهرة حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية بشن حملة ضد منازل العرب المبنية من دون تراخيص، وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب المستوطنين الذين ثارت بعدما نفذت الشرطة حكما أصدرته المحكمة العليا وقضى بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله لأنها أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة.

وفي سياق آخر أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، الأحد، حكما بالسجن لمدة ست سنوات على الطفلة الأسيرة منار شويكي البالغة من العمر 16 عاما.

وتعتبر شويكي أصغر أسيرة مقدسية في المعتقلات الإسرائيلية؛ إذ يحتجزها الاحتلال في سجن "هشارون".

من جانبه انتقد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب -في تصريحات صحفية- صمت وتخاذل المؤسسات الحقوقية، وتلك التي تعني بشؤون الطفل عن القيام بواجبها اتجاه أطفال فلسطين، والعمل على نصرتهم، والوقوف إلى جانبهم وتوفير الحماية الكاملة لهم.

وفندت العائلة ادعاءات الاحتلال -في حينه- بأن نجلتهم كانت تحمل سكين، وأكدوا بأنها كانت تغادر المدرسة وترتدي "المريول" الخاص بها، وتحمل حقيبتها المدرسية، حين أوقفها الجنود وفتشوها أمام المارة، واقتادوها إلى بؤرة استيطانية في الحي، بدون أي سبب.

يشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت -في الآونة الأخيرة- سلسلة من الأحكام القاسية على أسرى وأسيرات فلسطينيين، بدعوى محاولتهم تنفيذ عمليات ضد "صهاينة"، الأمر الذي رأته مؤسسات حقوقية بأنه يأتي تنفيذا لقرارات وتوصيات أمنية وسياسية إسرائيلية بضرورة مضاعفة الأحكام القضائية على الأسرى، في محاولة لردع آخرين وخفض مستوى العمليات في الأراضي الفلسطينية.

وفي غضون ذلك قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد حسين أبو غوش (19عاما) من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، مساء السبت.

وقال والد الشهيد لمراسل "صفا" إنه تلقى بلاغا من الارتباط الفلسطيني بتسليم الجثمان الساعة التاسعة مساء على معبر "عوفر" جنوب غرب المدينة.

وبحسب والد الشهيد فإن الاحتلال لم يضع شروطا على التسليم، بعد احتجاز استمر عشرة أيام.

وقضى أبو غوش بعد تنفيذه عملية دهس على مفرق مستوطنة "كوخاف يعقوب" شمال القدس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتحتجز سلطات الاحتلال سبعة شهداء فلسطينيين وترفض تسليمهم لأهاليهم إلا بشروط مسبقة.