تسلم الجيش التونسي 6 مروحيات قتالية أميركية الصنع من ضمن 24 لمكافحة "الإرهاب" بحسب ما أعلنت الحكومة التونسية السبت.

وأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد السبت في قاعدة قابس (جنوب) العسكرية على تسلم هذه المروحيات التي ستساهم في "تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية للجيش التونسي في الحرب على الإرهاب" وفق بيان حكومي مقتضب.

وقال مسؤول حكومي لفرانس برس إن المروحيات القتالية الست من نوع "أو إتش-58 كيوا" وإنها "دفعة أولى" من ضمن 24 مروحية من النوع نفسه، موضحا أن بقية المروحيات ستصل في مارس المقبل.

وأفاد أن هذا النوع من المروحيات "مجهز للعمل ليلا ونهارا" ويستعمل في "الاستطلاع والتأمين والدعم الناري الجوي ومراقبة وتحديد الأهداف الثابتة والمتنقلة" ويمتاز بقدرته على "تدمير الأهداف بدقة عالية".

وتابع أن هذه المروحيات "مجهزة بكاميرا حرارية للمراقبة خلال الليل" وبمنظومة "تتبع الهدف تلقائيا" و"بجهاز ليزر مشفر لإطلاق صواريخ (جو-أرض من نوع) هيلفاير".

ويبلغ ثمن المروحيات الـ24 نحو 100 مليون دولار مع احتساب قطع الغيار وخدمات الصيانة والتدريب، بحسب ما أعلنت في الثالث من مايو 2016 "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" الأميركية التابعة للبنتاغون.

وتوقعت الوكالة أن "تحسن" هذه المروحيات "قدرة تونس على مراقبة الحدود" مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى وعنف الجماعات الإرهابية، وعلى "قتال الإرهابيين" خصوصا "كتيبة عقبة بن نافع" (الجناح التونسي لتنظيم القاعدة) المتحصنة في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.

وفي 12 مايو 2016 أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني أن بلاده "تأمل أن تتسلم في أقرب الأوقات الطائرات المختصة في مكافحة الإرهاب (...) للقضاء على هذه الآفة".

وتسلمت تونس في 16 يناير الماضي زورقين عسكريين سريعين أميركيين في إطار اتفاق أبرم في 2012.

وفي سياق آخر أفادت وكالة الأخبار الرسمية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء) أن وحدات الحرس البحري بجرجيس أحبطت عملية احتجاز ثلاثة مراكب صيد تونسية، كان زورق ليبي قد اجبرها على الدخول إلى ليبيا لاحتجازها وفق مصدر أمني مسؤول.

وأفاد المصدر الأمني أن الحرس البحري بجرجيس تمكن بعد مفاوضات مع الليبيين من استرجاع مراكب الصيد الثلاثة و التي كان على متنها ستة عشر بحارا تونسيا، فيما بقي بحار محتجز بيد المجموعة الليبية.

وبحسب الوكالة فإن المفاوضات تتواصل بين الوحدات الأمنية التونسية والجهات الليبية لاسترجاع المركب في أقرب وقت.