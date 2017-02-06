نفذت وحدة من الجيش السوري ضربة مركزة على تحرك لتنظيم “داعش” خلال عملياتها المتواصلة لإجتثاث إرهابييه من دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور ان وحدة من الجيش “دمرت بصاروخ موجه آلية مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي “داعش” وأوقعت عددا من القتلى بين صفوفهم قرب منطقة المكبات جنوب مدينة دير الزور”.

ودمرت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة السبت تجمعات واليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم /داعش/ الارهابي في محيط مدينة دير الزور.

من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول مقتل خمسة عسكريين روسيين على الطريق الواصل بين مدينتي بانياس وجبلة.

ولفت الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح نشره موقع “روسيا اليوم” إلى أن هذه المعلومات “مزورة وغير صحيحة” وأن كل الجنود الروسيين في سورية “أحياء وبصحة جيدة ويقومون بمهامهم”.

واعتبر المسؤول العسكري الروسي أن نشر قناة الجزيرة القطرية خبراُ حول مقتل الجنود الروسيين في سورية “حقنة إعلامية أخرى” معرباً عن “أسفه لممارستها مثل هذا التزوير”.

وكانت وسائل إعلام تداولت السبت معلومات عن مقتل خمسة جنود روسيين بانفجار سيارة عسكرية روسية على طريق طرطوس اللاذقية مساء السبت.

هذا وأعلنت القوات المسلحة التركية، عن مقتل المدعو أبو خالد الأردني، الذي عينه تنظيم "داعش" الإرهابي، واليا على مدينة الباب شمالي سوريا، في غارة جوية نفذتها مقاتلات تركية ، السبت، في إطار عملية "درع الفرات" المتواصلة منذ 166 يوماً.

وأوضحت القوات المسلحة التركية، في بيان لها الأحد، "تبين مقتل أبو خالد الأردني، الذي عينه "داعش" واليا لمدينة الباب، خلال الضربات الجوية التي وقعت السبت في مدينة الباب وأسفرت عن مقتل 32 إرهابيا من تنظيم "داعش".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش التركي عن مقتل 33 مسلحاً من تنظيم "داعش"، كما استهدف 259 هدفا للتنظيم الإرهابي في إطار عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تحدثت تقارير عن اعتقال السلطات التركية 400 شخص للاشتباه بارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي على الاراضي التركية.

يذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، بدأت فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمالي سوريا)، أطلقت عليها "درع الفرات"، لتطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي.

من جانب آخر أعلن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق المهندس خلدون حدة، عن أن إرهابيين قاموا فجر الأحد، بقطع خط الغاز في منطقة جيرود بريف دمشق المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "حدة" قوله "إن التنظيمات الإرهابية أغلقت صمام خط الغاز المغذي لمحطات توليد كهرباء الناصرية وتشرين ودير على ما أدى إلى توقفها عن العمل وفقدان 300 ميغاواط/ساعة، الأمر الذى سيؤدي إلى زيادة ساعات التقنين في المنطقة الجنوبية".

وكانت التنظيمات الإرهابية قامت في -شهر يوليو الماضي- بالاعتداء على خط الغاز في منطقة جيرود وإغلاق صمام الخط المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى استهداف خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات ضخ النفط ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء في محاولة منها للضغط على المواطنين والنيل من صمودهم في وجه الإرهاب وداعميه.