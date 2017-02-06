* عناصر وقيادات بداعش ينقضون بيعتهم للبغدادي * انسحاب مفاجىء لعناصر داعش من المبيطيحة بإتجاه الحويجة * واشنطن: ما تناقلته وسائل إعلامية عن رفض ترامب استقبال العبادي عارٍ عن الصحة * حزب البارزاني: بحثنا مسألة الإنفصال مع وفد التحالف الوطني من دون خجل

بغداد/نافع الكعبي - فيما تتواصل الاستعدادات العسكرية للتحرك نحو الساحل الغربي لمدينة الموصل، اكد مسؤولون محليون أنّ المعارك في هذا الساحل ستكون صعبة للغاية، مطالبين بقوات نخبة مدرّبة على قتال الشوارع وتكون مؤهلة لخوض المعركة.

ويواصل القادة الميدانيون دراسة خطط مطروحة عدة للمرحلة المقبلة من معركة الموصل، بينما وصلت تعزيزات عسكرية إلى الساحل الشرقي في إطار الاستعدادات للمعركة.

وقال النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجربا، في تصريح صحافي: إن معركة الساحل الأيمن للموصل تختلف عن الساحل الأيسر، إذ إنّ هذا الساحل يضم أزقة وشوارع ضيقة للغاية يصعب دخول الآليات العسكرية إليها.

وأشار الجريا، إلى أنّ "قوات مكافحة الإرهاب هي القوة الوحيدة القادرة على هذه المعركة، وأنّ الشرطة الاتحادية أيضا مدربة، لكنّها ليست بمستوى قوات مكافحة الإرهاب، ويأتي بعدها الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي، ومن ثمّ الفرقة 16 من الجيش".

* عناصر وقيادات بداعش ينقضون بيعتهم للبغدادي

أفاد مصدر أمني في نينوى، الأحد، ان بعض عناصر "داعش" وقياداتهم نقضوا بيعتهم للبغدادي ورفضوا تنفيذ عمليات انتحارية، لافتا الى حصول انشقاق حاد في صفوف التنظيم بسبب غياب زعيمه واعتباره عاجزا وفاقدا لـ"القدرة والسلطان".

وقال المصدر في حديث صحافي: هناك انشقاق في صفوف داعش بعد نقض عناصر وقيادات بالتنظيم لبيعة أبو بكر البغدادي الذي بايعوه كخليفة على السمع والطاعة في العسر واليسر، بعد تداول أنباء في المدينة عن مقتل الأخير"، مبينا أن "أحد قياديي داعش الإرهابي السوري المدعو أبو عبدالله الشامي الذي كان يقاتل في الموصل مع مجموعة من ما يعرفون بالانغماسيين أعلن نقضه لبيعة البغدادي كون البيعة للمجهول تعتبر باطلة لافتقاد البغدادي القدرة".

* الغارديان: داعش يدفع أموالا لمهربين مقابل تجنيد لاجئين الى صفوفه

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن قيام تنظيم "داعش" بدفع أموال لمهربين مقابل جلب لاجئين من الأطفال والشباب وتجنيدهم الى صفوفه.

وذكرت الصحيفة نقلا عن تقرير أعده مركز أبحاث كويليام لمكافحة التطرف، أن داعش يعرض على المهربين مبالغ تتراوح ما بين ألف – ألفي دولار لتجنيد أطفال وشبان داخل مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، موضحة أن القوات الخاصة الأردنية عثرت على خلية نائمة لداعش تعمل على تجنيد لاجئين من الفئة المستهدفة.

ولفتت الى أن "داعش" استطاع تجنيد شبان من شمال أفريقيا في صفوفه بعد أن منحهم مبلغاً يصل الى 800 دولار.

* العمليات المشتركة: لا توقف في عمليات تحرير مناطق غربي الأنبار

نفت قيادة العمليات المُشتركة، الأحد، توقف عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار، فيما أكدت أن المعركة تسير وفق رؤى ثابتة لكافة المناطق المُغتصبة في المحافظة والمتمثلة بالقائم وعنه وراوة.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "قبل أيام كانت هنالك عملية لقيادة عمليات الجزيرة وبإشتراك قطعات الفرقة التاسعة ولواء المغاوير والحشد العشائري في محافظة الأنبار، حيث تم تحرير مناطق مُهمة"، مؤكداً "عدم وجود أي توقف في معارك غرب الأنبار".

يذكر ان مجلس الأنبار أكد، الأحد (5 شباط 2017)، توقف عمليات تحرير المناطق الغربية للمحافظة، عازياً ذلك إلى عدم وجود قوات لمسك المناطق التي يتم تحريرها، فيما شدد على ضرورة مسك الحدود العراقية السورية كون أهالي تلك المناطق يعانون الأمرين من "ظلم داعش".

* انسحاب مفاجىء لعناصر داعش من المبيطيحة بإتجاه الحويجة

أفاد مصدر امني في ديالى، الأحد، بحصول انسحاب مفاجئ لعناصر "داعش" من العرب والأجانب من المطبيحة باتجاه الحويجة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عناصر داعش العرب والأجانب المنتشرين في منطقة المطبيجة على الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين انسحبوا بشكل مفاجئ باتجاه الحويجة جنوب غرب كركوك وفق المعلومات الأمنية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحويجة تمثل الآن قاعدة مهمة لداعش ويعتبرها الكثيرين الموصل الصغرى بالنسبة للتنظيم نتيجة وجود أعداد ليست قليلة من قادة وعناصر التنظيم من مختلف الجنسيات"، لافتا إلى أن "الانسحاب ربما جاء لإعطاء العرب والأجانب ملف إدارة معركة الحويجة إذا ما انطلقت عمليات تحريرها".

يذكر أن المطبيجة تعد من المناطق الساخنة، وهي تقع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وتشهد أعمال عنف بين فترة وأخرى.

* انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب محال تجارية في منطقة العبيدي شرقي بغداد انفجرت، ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

* مقتل " أمير" لداعش شمال شرق بعقوبة

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأحد، بان أمير وادي ثلاب في تنظيم "داعش" قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان أمير وادي ثلاب (90 كم شمال شرق بعقوبة ) الملقب أبو محمود قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها في تلال حمرين القريبة من ناحية قره تبه (112 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العديد من قادة داعش ومسلحيه قتلوا نتيجة انفجار عبوات زرعها التنظيم نفسه في أوقات متفاوتة، لاعاقة اي تقدم للقوات الامنية صوب مضافاته".

ويعد ثلاب من الأودية الكبيرة القريبة من نفط خانة في محافظة ديالى، والتي شهدت مؤخرا نشاط للجماعات المتطرفة.

* استشهاد وإصابة جنود بانفجار عبوات ببعقوبة

أعلن مسوؤل محلي في محافظة ديالى، الأحد، عن مقتل وإصابة 8 جنود بانفجار عبوات ناسفة في بساتين المخيسة شمال شرق بعقوبة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) عواد الربيعي في حديث صحافي: ان "جنديين من كتيبة الهندسة العسكرية استشهدا وأصيب ستة اخرين بانفجار عدة عبوات ناسفة أثناء قيام أفراد الكتيبة بتطهير طرق زراعية في بساتين قرية المخيسة (6كم شمال ابي صيدا)".

وأضاف الربيعي ان "الجرحى تم نقلهم الى مركز طبي قريب لتلقي العلاج، والجثتين الى الطب العدلي".

وتعد بساتين المخيسة من المناطق التي تشهد نشاط للجماعات المسلحة في ديالى وبكرة ساخنة جدا.

* واشنطن: ما تناقلته وسائل إعلامية عن رفض ترامب استقبال العبادي عارٍ عن الصحة

اعلنت السفارة الامريكية في بغداد، الأحد، ان ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية عن رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو عار عن الصحة.

وقال المكتب الاعلامي للسفارة في بيان: ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول ابلاغ السفير الامريكي دوغلاس سيليمان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدم استقباله هي اخبار خاطئة وعارية عن الصحة".

واضاف المكتب ان "الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما الذي عقد في وقت سابق الانجازات التي حققتها القوات الامنية في مدينة الموصل، اضافة الى استمرار الدعم الامريكي للعراق في حربه ضد داعش".

وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في 18 تشرين الثاني 2016، رغبة العراق بتوسيع آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفيما وجه ترامب دعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة ولقائه "قريبا"، وعد بتقديم "دعم قوي وراسخ" للعراق.

* ترامب يطالب الناتو بتوسيع دوره بالعراق

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، عن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حلف شمال الأطلسي توسيع دوره في العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أميركيين قولهم، إن "التحالف يرى في تكثيف جهوده بهذه الحرب وزيادة مستواها ووتيرتها وسيلة لتلبية هذا الطلب في إطار الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الإرهاب".

وبحسب الصحيفة، أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو عن، "نيته رفع مستوى التعاون مع العراق في مجال تدريب قواته".

وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج في تصريح نشرته الصحيفة بـ"تواضع ما يقدم من دعم من قبل الناتو حالياً للعراق"، مبيناً أن "هناك جهداً صغيراً يقوم به ضباط من الناتو في العراق لتدريب عناصر أمن على مواجهة تهديدات العبوات الناسفة وهناك نية لتوسيعه والدخول لمديات جديدة من الدعم".

* حزب البارزاني: بحثنا مسألة الإنفصال مع وفد التحالف الوطني من دون خجل

أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الأحد، انه بحث مسألة الانفصال مع وفد التحالف الوطني العراقي "بدون خجل"، فيما لفت الى ان التحالف الوطني استمع بشكل جيد على عكس اللقاءات السابقة.

وقال ميراني في تصريح صحفي عقد عقب اجتماع الاطراف السياسية الكردستانية مع وفد التحالف الوطني وحضرته السومرية نيوز، ان "الاجتماعات مع التحالف الكردستاني توصلت الى اتفاق بتشكيل لجان سياسية وحكومية لاجراء المباحثات مع التحالف الوطني"، مبينا انه "تم بحث موضوع الاستقلال خلال الاجتماع".

واضاف ميراني انها "بداية جيدة وتحدثنا بدون خجل عن مسألة الانفصال وحق تقرير المصير"، لافتا الى ان "التحالف الوطني استمع الينا بشكل جيد على عكس اللقاءات السابقة".

وتابع ميراني "سنحاول أنضمام حركة التغيير ايضا الى الوفد المشترك لاجراء المباحثات مع بغداد"، مشيرا الى ان "هذه المفاوضات بحاجة الى نفس طويل ووقت ايضا".

ودعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت، إلى مشروع "جامع ومطمئن" يحفظ حقوق الجميع لتجاوز تحديات مرحلة ما بعد "داعش".

يذكر ان الحكيم زار، امس السبت (4 شباط 2017)، محافظة أربيل على رأس وفد من التحالف الوطني.

* إحباط هجوم انتحاري بعجلة مفخخة في الأنبار

أفاد مصدر أمني في الانبار، الأحد، بأن قوة من الجيش أحبطت هجوما انتحاريا بعجلة مفخخة على طريق بيجي حديثة شمال الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة مفخخة يقودها انتحاري حاول تفجيرها على سيطرة للفوج الثالث ضمن اللواء 27 بالفرقة السابعة على طريق بيجي حديثة، شمال محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تمكنت من تفجير العجلة المفخخة بواسطة منظومة صواريخ غورنيت، وقتل الانتحاري بداخلها".

يذكر أن لواء 27 بالجيش يمسك طريق بيج - حديثة بعد تحريره نهاية العام الماضي من سيطرة "داعش"، فيما تتعرض القوات المساكة لذلك الطريق لهجمات من قبل التنظيم، غالبا ما يتم التصدي لها من قبل تلك القوات.