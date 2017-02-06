وفي حديث أدلى به لمجلة (بروفيل) النمساوية، الأحد، أشار لافروف إلى أن موسكو تابعت عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي حيال العلاقات بين بلاده وروسيا، مؤكدا أن التدهور الذي شهدته العلاقات الروسية الأمريكية في السنوات الأخيرة ناجم عن ممارسات الإدارة الأمريكية السابقة المعتمدة في هذا الاتجاه.

وذكّر لافروف في هذه المناسبة بأن روسيا كانت منفتحة باستمرار على تطوير العلاقات مع الجانب الأمريكي وبلورة علاقات للتعاون تقوم على مبادئ الندية والاحترام المتبادل والأخذ المشترك بمصالح البلدين.

ورغم ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الضرر الفادح الذي ألحقته إدارة أوباما بالعلاقات مع موسكو يتطلب بذل الجانبين جهودا جبارة لإعادة ترميمها، مؤكدا أنه من الصعوبة بمكان حتى الآن التكهن بالخطوات التي ستتخذها الإدارة الجمهورية الجديدة في الولايات المتحدة في جملة من القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى علاقات البلدين.

وأضاف: لا بد علينا في الوقت الراهن ان نتريث حتى يتكيف المسؤولون الرئيسيون الجدد مع مهام مناصبهم ويحددوا توجهات السياسة الخارجية الأمريكية ذات الأولوية، ليصار بذلك فقط إلى استخلاص الاستنتاجات اللازمة للمرحلة المقبلة.

وعلى صعيد التحركات الروسية والإقليمية الأخيرة على مسار التسوية السورية، أعرب لافروف عن ارتياح موسكو لما جاءت به مفاوضات آستانة في الـ23 والـ24 من الشهر الماضي، مؤكدا أنها مثلت خطوة نوعية جديدة في رفد جهود التسوية السورية.

ومضى يقول: مما ميز مفاوضات آستانة، جلوس ممثلي الحكومة والمعارضة المسلحة السوريين وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري على طاولة واحدة، وذلك بعد نأي تام للمعارضة عن أي اتصال مع الحكومة وجميع العمليات المرتبطة بالتفاوض حول مستقبل سوريا.

وأشار إلى أنه ورغم تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولا، وللاتصالات المباشرة، كما يأمل الجميع، لاحقا.

وأعاد الوزير الروسي إلى الأذهان البيان الصادر في ختام هذه المفاوضات عن رعاتها الثلاثة روسيا وتركيا وإيران، والذي أكد على التمسك بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها بلدا ديمقراطيا متعدد الطوائف والإثنيات لا يقبل التقسيم الديني.



