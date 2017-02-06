وقال بانك في تصريحه خلال اجتماع المجلس الإداري للعاصمة طهران، السبت، ان ذكاء الدبلوماسية الايرانية في الإتفاق النووي هو الذي دفع بترامب الى القول بان الايرانيين خدعونا.

وأضاف: إن اوروبا تقف كلها اليوم امام اميركا (بسبب الإتفاق النووي) ونحن تمكنا من ضمان مصالحنا الوطنية عبر هذا الإتفاق.

وتابع بانك: انه ومنذ الايام الاولى للإتفاق النووي أعلنت (اسرائيل) وبعض الدول العربية معارضتها للإتفاق لعلمهم ان ايران ستتحول الى قوة.

وقال بانك: انه وفي ظل الإتفاق النووي تمكنت الحكومة من ازالة خطر 6 قرارات لمجلس الامن الدولي عن الجمهورية الاسلامية الايرانية، علما بان هذا الإتفاق نفسه أدى الى حصول سجال في داخل اميركا نفسها.

كذلك أعرب مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا واوقيانيا ابراهيم رحيم بور عن أمله بعودة الاستقرار السياسي الى اميركا.

واشار ابراهيم رحيم‌بور، في اجتماع مع عدد من سفراء بلدان آسيا وافريقيا المعتمدين لدى طهران، السبت، الى الاوضاع الراهنة في اميركا واعرب في ذات الوقت عن أمله بعودة الاستقرار السياسي الى واشنطن.

ووصف السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها تتسم بالشفافية وتقوم على علاقات الصداقة مع الشعوب والبلدان.

واعتبر رحيم بور فترة مهمة السفراء الاجانب المعتمدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها تماثل مرحلة الدراسة الجامعية، معربا عن أمله في ذات الوقت بان تساهم هذه التجربة في تعزيز مسار عمل السفراء وان تكون عنصرا يساهم في تمتين الاواصر بين ايران وهذه البلدان.





