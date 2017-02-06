واضاف بهرام قاسمي في تصريح له، مساء السبت، ان هذا المسؤول الاماراتي الذي يدعو الى انتهاج العقلانية في التوجهات واحترام دول الجوار، من الأفضل له ان يفكر مليا في اقواله وتعليقاته قبل ان يكرر مزاعم واهية ولا اساس لها من الصحة ولا تؤدي الا الى تشديد التباعد بين دول المنطقة.

واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد حددت مصلحتها دوما بصورة صحيحة في ظل سندها الشعبي وتعتبر الدفاع عن نفسها امام التصرفات والسياسات العدوانية المعادية لها بانه حق للشعب الايراني في ظل مساعيها الشاملة لإيجاد وحفظ التقارب وارساء السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اكدت دوما على مبدأ الحوار واحترام سيادة الآخرين وحسن الجوار في المنطقة واعربت عن حرصها لإقامة علاقات منطقية ومتناسبة ومتزنة مع كافة الجيران.

وأضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تأمل بأن تسعى الدول الأخرى في المنطقة لإيجاد مثل هذه العلاقات من خلال الفهم الصحيح للظروف التي تسود الأجواء الدولية أكثر من ذي قبل وان الخطوة الاولى لتعزيز اجواء التعاون والتعامل البنّاء تتمثل في تغيير خطاب توجيه التهم واثارة مزاعم غير بناءة وغير مفيدة بشأن الحقائق التي لا يمكن انكارها حول الدور الفاعل والمؤثر والمساهم لايران في ارساء الاستقرار في المنطقة.





