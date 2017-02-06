شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عشرات الغارات على مناطق مختلفة بمحافظات تعز ومأرب والجوف في اليمن صباح الأحد.

ففي محافظة تعز، شن طيران العدوان غارتين على المدينة السكنية و20 غارة على معسكر الدفاع الساحلي في مديرية المخاء و6 غارات على منطقة البرح في مديرية مقبنة، كما شن عدة غارات على وادى حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

كما دمر طيران العدوان خلال غارتين، المجمع التربوي بمديرية برط المراشي بمحافظة الجوف.

وصرح مصدر عسكري لقناة العالم عن تدمير مدرعتين وآلية تابعة لمرتزقة العدوان على الخط الساحلي غربي تعز.

وقد استشهد اكثر من 15 شخصا وجرح العشرات جراء غارات العدوان الذي شن أكثر من 30 غارة على مديرية المخاء بتعز.

وبالمقابل صدت القوات اليمنية اكثر من زحف للمرتزقة في تعز ولحج ونهم.

وفي العمق السعودي اقتحمت القوات اليمنية موقع الفريضة وقنصت 3 جنود سعوديين في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مواقع الجيش السعودي في العش وقياد عليب وشرق الشرفة والمخروق في نجران، كما استهدفت مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف موقع السديس.

وأكد المصدر كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه موقع الطلعة بنجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تمكن الجيش واللجان من كسر أكثر من سبع محاولات للجيش السعودي لاستعادة موقع الفريضة في جيزان رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران الأباتشي والحربي، أسفر عن مصرع وجرح عشرات الجنود السعوديين.

وبيّن المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في شبكة المصفق وموقعي التبة الحمراء والبيت الأبيض ومفرق الفريضة وجوار برج العبادية.

ولفت المصدر إلى أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان قنصت جندياً سعودياً في موقع الكرس بجيزان، فيما استهدفت القوة المدفعية مواقع القشبة والضبعة وتبة عامر وغربي السهوة في عسير محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان في محافظة تعز تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان من تبة الشبكة في قرية الصيار بمديرية الصلو، منوهاً إلى أنه تم قنص أربعة من المرتزقة في الجحملية وجبهة الساحل وآخر في التبة السوداء في الأربعين كما تم تدمير مدرعتين وآلية تابعة للمرتزقة على الخط الساحلي غربي تعز.

ونوّه المصدر إلى أنه تم دحر مرتزقة الجيش السعودي من عدة مواقع شمال صحراء ميدي وتدمير ثلاث آليات وإعطاب طقمين مزودين بمدفعية عيار 106، كما تم تدمير آليتين وإعطاب ثلاث أخرى ومصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال تقدم للجيش واللجان في حريب نهم.

وحسب المصدر استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في حريب نهم بصاروخ (زلزال 2)، لافتاً إلى أنه تم كسر زحف للمرتزقة على تلال الرباح وجنوب غرب المدفون في أطراف نهم لليوم الثالث على التوالي استمر لساعات أسفر عن مقتل وجرح أعداد كبيرة منهم.

وأفاد المصدر؛ أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات المرتزقة بمنطقة البيضاء في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

كما أفاد مصدر عسكري أنه تم رصد ثلاث طائرات استطلاع أميركية وهي تخترق الأجواء اليمنية وتحلق في سماء عدد من المحافظات.

الى ذلك أكد وزير الإعلام اليمني أحمد محمد حامد أن الخطر الحقيقي على باب المندب ليس من أبنائه وجيشه بل هو في التدخل الأمريكي الإسرائيلي ومن أذرعتهم القذرة المسماة (داعش والقاعدة).

وأوضح الوزير حامد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تمكين القاعدة وداعش من باب المندب وهنا تكمن الخطورة الحقيقية على الملاحة الدولية وعلى التجارة العالمية.

ولفت حامد إلى أن إسرائيل، فيما لو تمكنت (داعش) من ذلك، ستستخدم ممر باب المندب في الضغط على الصين ومصر وغيرها من الدول.

وأكد أن الجيش واللجان الشعبية يشكلون ضمانة لأمن الملاحة الدولية وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا ترغب به أمريكا.

واعتبر ما يحصل من زوبعة إعلامية بشأن التدخل الإيراني ما هو إلا محاولة لصرف الأنظار والتغطية على التدخل الإسرائيلي المباشر في باب المندب وسواحل اليمن.

وأوضح الوزير حامد أن العدو الإسرائيلي يلعب دورا كبيرا في هذا العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وذلك لتحقيق اطماعه الخطيرة في السيطرة على باب المندب لذلك يلجأون للتضليل الإعلامي ويحاولون صرف الأنظار إلى عدو وهمي هو (إيران).

وتساءل وزير الإعلام لماذا هذا الصمت العالمي عن التدخل الإسرائيلي والعدوان السعودي الأمريكي على بلدنا وانتهاك سيادته ومياهه الإقليمية؟.

وأشار المصدر إلى أن إحدى الطائرات التجسسية حلقت لوقت طويل في سماء محافظة الحديدة.

وبحسب وكالة الانباء الاماراتية أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية ان احد الجنود الاماراتيين المشاركين في قوات التحالف قتل في اليمن دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت الامارات أعلنت في ايلول الماضي مقتل أحد جنودها في اليمن.

يشار الى ان أكبر حصيلة قتلى للقوات المعتدية على اليمن سجلت في شهر أيلول 2015 عندما قتل نحو 100 من عناصر القوات السعودية والاماراتية بينهم ضباط كبار جراء استهداف معسكرهم بصاروخ من قبل الجيش اليمني.





