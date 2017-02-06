وخلال تسلمه اوراق اعتماد السفير البرازيلي في طهران، رودريغو دو آزرردو ‏سانتوس، صرح الرئيس روحاني، الاحد، ان ايران تولي اهمية لتعزيز تعاونها مع البرازيل، البلد الكبير اقتصاديا في امريكا الجنوبية.

واضاف الرئيس الايراني: إن العلاقات بين طهران وبرازيليا شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ويتعين الاسراع بهذه الوتيرة وفقا للامكانيات الواسعة بين البلدين.

ووصف روحاني دعم وتسهيل العلاقات المصرفية بين ايران والبرازيل بالضروري، وأشار الى اقتراحات السفير البرازيلي، وقال: إن ايران ترحب بتنمية التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتقنية وستدرس المواضيع المرتبطة بالتعريفة والتجارة الحرة مع امريكا الجنوبية والتي تسهل التعاون التجاري بين البلدين، مؤكداً على دور القطاعات الخاصة للبلدين في هذا المجال.

من جانبه قال السفير البرازيلي الجديد في ايران: إن العلاقات بين ايران والبرازيل كانت علاقات ودية ومتنامية باستمرار، واننا عازمون على تعزيز التعاون سيما في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والتعاون العلمي والتقني والثقافي والزراعي مع ايران.

واشار السفير ‏ رودريغو دو آزرردو سانتوس الى المجالات الواسعة للتعاون بين البلدين مؤكدا على السعى في اطار تطوير العلاقات الشاملة بين طهران وبرازيليا، وقال: إن الحكومة البرازيلية، شريك يمكن الوثوق به واننا نسعى الى العلاقات الاقتصادية الستراتيجية مع طهران.

كما أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال استقباله السفير البرتغالي، على تطوير تعاون الجمهورية الاسلامية مع البرتغال والاتحاد الاوروبي وقال: لا قيود امام تعزيز العلاقات بين طهران ولشبونة.

واضاف الرئيس روحاني، الأحد، خلال تسلمه اوراق اعتماد السفير البرتغالي في طهران جواوكورته رال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والبرتغال تمتلكان طاقات واسعة لتطوير التعاون المشترك مما يتعين استثمارها، ومن الضروري دعم التعاون بين البلدين ليس فقط في المجالات السياسية والاقتصادية وانما أيضاً في المجالات الثقافية والعلمية والجامعية والتكنولوجيا.

كما أعتبر رئيس الجمهورية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الصناعة والطاقة بالضروري وقال: إن القطاعات الخاصة الايرانية والبرتغالية تمتلك طاقات واسعة للتعاون المشترك ويمكن احداث طفرة في تعزيز التعاون بين البلدين.

بدوره أكد السفير البرتغالي الجديد في طهران ان لشبونة عازمة على تطوير العلاقات الشاملة مع طهران.

ووصف السفير البرتغالي، الاتفاق النووي بانه وفر فرصة واسعة امام البرتغال ودول العالم لتعزيز علاقاتها مع طهران في كافة المجالات.

كما أكد الرئيس روحاني خلال تسلمه، الأحد، أوراق اعتماد السفير القيرغيزي الجديد، آوازبيك عبدالرزاق اوف، ان تطوير العلاقات بين ايران وقيرغيزيا يصب في مصلحة البلدين وفي صالح المنطقة بشكل عام.

واعتبر أن توسيع العلاقات بين طهران وبيشكك يصب في مصلحة الشعبين الايراني والقيرغيزي وفي صالح المنطقة بشكل عام، مشددا على ضرورة توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الإسلاميين.

وأضاف روحاني: ينبغي استثمار الفرص والإمكانيات الموجودة في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

بدوره قال السفير القيرغيزي الجديد أن بلاده تسعى الى ايجاد سبل لتعزيز علاقاتها مع طهران، مؤكدا أن بيشكك ترحب بالحضور الفاعل للشركات الايرانية في قيرغيزيا.

وفي السياق أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على متانة العلاقات مع البرازيل، وقال: إن ايران شريك جيد للتعاون مع البرازيل في المنطقة.

واشار ظريف خلال تسلمه نسخة من اوراق اعتماد السفير البرازيلي في طهران آزاره دو، الأحد، اشار الى حرص ايران على تنمية العلاقات مع البرازيل واصفا امكانيات التعاون بين البلدين بالواسعة.

وتطرق وزير الخارجية الى الامكانيات المتاحة في ايران بما فيها الكوادر البشرية والطاقة والاسعار المناسبة، وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية شريك مناسب للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمصارف مع البرازيل في المنطقة.

من جانبه اشار السفير البرازيلي في طهران الى فرص تعاون بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال العلاقات الثنائية سيما التعاون في قطاع الطاقة بما فيها النفط والغاز والبتروكيماويات مؤكدا دور ايران الايجابي في احلال السلام والاستقرار في المنطقة.













