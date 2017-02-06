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رقم الخبر: 186600 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 19:26 الاقسام: محليات  
اساتذة جامعيون ايرانيون يدعون لتسهيل دخول الامريكيين الى ايران
وظريف يعلن عن منح التأشيرة لفريق المصارعة الأميركي

اساتذة جامعيون ايرانيون يدعون لتسهيل دخول الامريكيين الى ايران

أعلن وزير الخارجية عن اتخاذ قرار بمنح تأشيرة دخول ايران لفريق المصارعة الأميركي، اثر القرار الذي اتخذته محكمة أميركية بتجميد قرار منع دخول المسلمين الى أميركا، وكذلك استجابة للطلب الذي تقدم به الاتحاد الوطني للمصارعة وايضا الاتحاد الدولي للمصارعة بمنح التأشيرة لفريق المصارعة الأميركي.

وكتب محمد جواد ظريف في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اثر قرار المحكمة الأميركية الذي جمد العمل بقرار منع منح التأشيرات للمسلمين، والطلب الذي تقدم به اتحاد المصارعة الايراني والاتحاد الدولي للمصارعة، فستمنح ايران تأشيرات الدخول للمصارعين الاميركيين للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقررة يومي 16و17 فبراير/ شباط الجاري في كرمانشاه (غرب ايران).
وبعد القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي والقاضي بمنع دخول رعايا 7 دول من الدول الاسلامية، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لبحث منح تأشيرة دخول ايران لفريق المصارعة الأميركي للمشاركة في مباريات كأس العالم للمصارعة التي ستجري في مدينة كرمانشاه.
ورفضت اللجنة منح تأشيرة الدخول لأعضاء فريق المصارعة الحرة الأميركي، هذا في الوقت الذي رفضت فيه الادارة الأميركية منح تأشيرة الدخول للولايات المتحدة لفريق الرماية بالقوس الايراني.
كما أعلن المتحدث بإسم الخارجية، الأحد، عن موافقة اللجنة الخاصة للوزارة بمنح تأشيرة الدخول لفريق المصارعة الاميركي.
في سياق متصل بعث 75 أستاذا جامعيا من جامعة شريف الصناعية رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، طالبوا فيها بتسهيل دخول المواطنين الأمريكيين إلى الأراضي الإيرانية لمدة90 يوما.
واقترح الاستاذة في رسالتهم أن تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أن المواطنين الأمريكيين بإمكانهم أخذ تأشيرات الدخول في مطار طهران دون أي إجراءات مسبقة لمدة أسبوعين لكي يتعرف الأمريكيون عن قرب على حسن استضافة الإيرانيين المسلمين المسالمين.
واقترح الأستاذة أن ترد إيران بشكل مختلف على الإجراءات العنصرية والبغيضة للإدارة الأمريكية ضد المواطنين الإيرانيين.
ويعتقد هؤلاء الأساتذة الجامعيون، أن الحكومة الإيرانية بإمكانها اتباع سياسة صحيحة وخلاقة لإحباط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه السياسة تشدد مرة أخرى على الأخلاق السائدة في سياساتنا على الصعيد الدولي، وتؤدي إلى إحياء جو الوفاق تجاه بلدنا، كما أن مثل هذه المبادرة تؤكد على دور بلدنا في الدفاع عن القيم الدينية في المجتمع الإسلامي.
وجاء في هذه الرسالة أن القرار الأمريكي وفضلا عن المشاكل التي سببها للكثير من الإيرانيين في الولايات المتحدة، فان الاجواء الاعلامية التي اثيرت لتبرير هذا القرار، افضت الى المساس بالمكانة الثقافية والدينية والتاريخية ومصالح البلاد الوطنية، وفي مثل هذه الحالات تقوم الحكومات بالرد بالمثل، لكننا نريد من مسؤولينا أن يردوا بشكل مختلف على هذا الإجراء الخاطئ.
وكان الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب قد أصدر أمرين تنفيذيين قبل عشرة أيام جرى بموجبهما إغلاق الحدود الأميركية أمام اللاجئين لمدة 120 يوما وحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية وهي ايران والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال واليمن، لمدة 90 يوما.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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